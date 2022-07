Laporta, sobre sus fichajes: "Veo a algunos rivales un poco inquietos, están preocupados"

Vaya mercado de fichajes se está marcando el presidente del Barcelona, Joan Laporta es ahora mismo un ídolo en el Camp Nou, las nuevas incorporaciones del Barça durante este verano están dejando perplejos a muchos pero lo único que está claro es que la plantilla culé ha dado un salto cualitativo que muy pocos se esperaban.

Koundé, otro más a la lista

Kessie, Christensen, Rapinha, renovación de Dembelé, Lewandowski y ahora Koundé. Y lo que viene, Marcos Alonso y Azpilicueta están sobre la mesa. Son al menos 3 incorporaciones estelares para este nuevo Barça que ya sí tiene plantilla para competir por absolutamente todo esta temporada, se acabaron las excusas, alegría y esperanza, toda, ¿máxima presión? también. Otro año en blanco no se permitiría en Can Barça.

Laporta, muy contento, ha valorado el mercado de fichajes: "Veo a algunos rivales un poco inquietos de cómo estamos haciendo las cosas y eso significa que las estamos haciendo bien. Es evidente que están preocupados. Eso es que estamos volviendo a ser competitivos", dijo sobre las críticas que está recibiendo el Barça por el elevado número de incorporaciones.

"Hay rivales muy preocupados por como estamos fichando"

Uno de los casos más polémicos está siendo la continuidad o no de De Jong y el deseo del club de que vuelva a bajarse el sueldo si quiere continuar: "Él se quiere quedar y nosotros queremos que se quede. Eso es lo más importante. Lo que está claro es que tenemos una nueva escala salarial y todos los jugadores han de encajar en ella. Estamos intentando que estos jugadores entiendan la realidad del club. Todos tenemos que hacer un esfuerzo", aseguró.

"Quiero que Messi se retire en el Barça"

Y por supuesto, no hay entrevista o intervención de Laporta en la que no aparezca el nombre de Leo Messi, la marcha del argentino el año pasado es una herida que sigue sin cicatrizar en la mente de Laporta y en muchos otros directivos, todo fue rápido y extraño: "La etapa de Messi en el Barça no terminó como queríamos. Tenemos una clara deuda moral con él y me gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido en todos los campos", concluyó.

Mientras tanto, Joan Laporta seguirá mejorando, o al menos intentando, la plantilla del Barcelona para este año, y ojo, que lanza un mensaje claro: "Que estén tranquilos, todavía se pueden sorprender mucho más".