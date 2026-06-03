Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Leo Messi ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El ex del Barça, ganador de 8 Balones de Oro, sucede así en el palmarés a la tenista estadounidense Serena Williams.

El jurado ha destacado "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

"El jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, su humildad y el compromiso con el juego colectivo", ha comunicado Teresa Perales.

Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, Lionel Messi es un ídolo total en Barcelona, donde conquistó cuatro Ligas de Campeones, y también en su Argentina natal tras guiar a la Albiceleste a los títulos de la Copa América y el Mundial de Qatar 2022. Tras su paso por el PSG, el astro argentino llevó su legado hacia Norteamérica con la llegada al Inter Miami.

Los otros galardonados en 2026

El de los Deportes es el sexto de los ocho galardones convocados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias en fallarse, después de que se haya concedido el de las Artes a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith, el de Comunicación y Humanidades al estudio de animación japonés Studio Ghibli; el de Investigación Científica y Técnica a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer; el de Cooperación Internacional a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, y el de Ciencias Sociales al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash. Quedan por conocerse el de las Letras (10 de junio) y el de la Concordia (17 de junio).

Palmarés de Deportes

Entre los galardonados con el premio de los Deportes, instaurado en 1987, se encuentran la esquiadora Lindsey Vonn; los All Blacks, Eliud Kipchoge, los hermanos Gasol (Pau y Marc), Carolina Marín, Haile Gebrselassie, Rafa Nadal, el Tour de Francia, Sebastian Coe, Fernando Alonso, Carl Lewis, Severiano Ballesteros, entre otros.

Al igual que el resto de los galardones, el premio está dotado con una reproducción de una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia.

27 candidaturas

El jurado, presidido por Teresa Perales, se reunió este martes 2 de junio en el Hotel de la Reconquista (Oviedo) para comenzar sus deliberaciones entre un total 27 candidaturas de 12 nacionalidades que optaban al galardón.

Paloma del Río ejerce de secretaria de un jurado del que también forman parte Juan Ignacio Gallardo, Teresa Bernadas, Joaquín Folch-Rusiñol, José Félix Díaz, Andrea Fuentes, Patricia García, Santiago Nolla, Jennifer Pareja, Alberto Suárez, Joan Vehils y Theresa Zabell.

En su cuadragésima sexta edición, 363 candidaturas de 67 nacionalidades han sido propuestas entre todas las categorías de los Premios Princesa de Asturias, que serán entregados en el Teatro Campoamor de Oviedo en octubre.

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