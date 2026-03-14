Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Running

Daniel Aguado recorre Irlanda de costa a costa con un fin solidario: de Galway a Dublín... en más de 20 horas

El madrileño completó 228 kilómetros desde Galway hasta Dublín con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la fundación Elena Barraquer.

Daniel Aguado

Daniel Aguado recorre Irlanda de costa a costa con un fin solidario | Antena 3

Publicidad

Daniel Valares
Publicado:

Daniel Aguado, natural de Madrid, tuvo que mudarse a Irlanda hace tres años porque en España no le surgían oportunidades laborales. Desde entonces, Daniel trabaja como profesor en un colegio infantil de la capital irlandesa y en sus ratos libres se dedica a correr y a realizar retos solidarios, el último: "Correr Irlanda de costa a costa, desde Galway hasta Dublín", indicaba el profesor.

Este desafío le llevó 20 horas y 21 minutos corriendo en la calle, donde tan solo paraba para orinar y se alimentaba de geles y dátiles. Pero todo este esfuerzo, tiene un mensaje solidario detrás. Se trata de ayudar a la Fundación Elena Barraquer, en la que se dedican a operar de cataratas a las personas de países en vías de desarrollo: "El pensar que una operación sencilla devuelva la visión a la gente, me hizo sentir que era la fundación correcta", aseguraba Daniel.

A través de esta iniciativa y 228 kilómetros después, Aguado ha conseguido recaudar 2.700 euros, y aunque puede parecer una cifra insignificante en comparación con otras donaciones, tiene un valor muy grande para nuestro protagonista: "Siendo yo, no conocido, una persona normal que no es famosa, ni mucho menos, recaudar esa cantidad me parece una pasada", reconocía el profesor.

Un reto más en su colección

A pesar de la buena acogida que ha tenido el reto en la sociedad y la gran cantidad de mensajes que ha recibido Daniel, este no es su primer reto de este estilo. El madrileño ya estuvo por Dublín completando 130 kilómetros o haciendo un 'Everest Challenge', "que consiste en subir una montaña tantas veces hasta alcanzar la altura del Everest", nos explicaba Aguado.

Y, por supuesto, no será el último. Daniel Aguado ya tiene pensado su próximo desafío, aunque será después de descansar: "Cruzar Reino Unido. Empezar en Edimburgo y terminar en Glasgow", aseguraba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Armand Duplantis establece un nuevo récord del mundo de pértiga: ¡6,31 metros!

Armand Duplantis tras lograr saltar 6,31 metros en la reunión Mondo Classic de Uppsala

Publicidad

Deportes

Daniel Aguado

Daniel Aguado recorre Irlanda de costa a costa con un fin solidario: de Galway a Dublín... en más de 20 horas

Valverde celebra su gol ante el Elche

Valverde vuelve a decidir y Güler deja un tanto desde 65 metros en la goleada blanca al Elche (4-1)

Dos caballos

Matan a una yegua de carreras lesionada y sirven su carne en un comedor social: se dieron cuenta por un microchip

Novak Djokovic durante el partido ante Draper en Indian Wells 2026
Indian Wells

Martina Navratilova señala el gran error de Djokovic en los últimos años: "Se agota a sí mismo..."

Marko Usabiaga
Polémica

Marko Usabiaga, el atleta vasco de 22 años que ha renunciado al Europeo: "No saldré con la camiseta de España"

Fernando Alonso durante el GP de China
Fórmula 1

La resignación de Fernando Alonso tras clasificar 19º en el GP de China: "No podemos sacar más..."

Alonso volverá a salir desde el fondo de la parrilla en la carrera de este domingo. En la sprint solo pudo ser 17º.

Vinícius, en acción ante el Elche
LaLiga EA Sports

Real Madrid - Elche: Horario, onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver en directo el Real Madrid - Elche de la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

Jack Draper y Daniil Medvedev se saludan tras su partido en Indian Wells

Daniil Medvedev y el polémico hindrance ante Draper: "No siento que haya hecho trampa o algo así"

Una imagen de archivo de Amy Carr, exfutbolista del Chelsea y Arsenal

Muere Amy Carr, exfutbolista del Chelsea y Arsenal, a los 35 años tras una batalla contra un tumor cerebral

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Cameron Norrie en Indian Wells

Carlos Alcaraz, a ritmo de récord en Indian Wells: 16-0 y superando la racha de Djokovic en pista rápida outdoor

Publicidad