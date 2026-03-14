Running
Daniel Aguado recorre Irlanda de costa a costa con un fin solidario: de Galway a Dublín... en más de 20 horas
El madrileño completó 228 kilómetros desde Galway hasta Dublín con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la fundación Elena Barraquer.
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Daniel Aguado, natural de Madrid, tuvo que mudarse a Irlanda hace tres años porque en España no le surgían oportunidades laborales. Desde entonces, Daniel trabaja como profesor en un colegio infantil de la capital irlandesa y en sus ratos libres se dedica a correr y a realizar retos solidarios, el último: "Correr Irlanda de costa a costa, desde Galway hasta Dublín", indicaba el profesor.
Este desafío le llevó 20 horas y 21 minutos corriendo en la calle, donde tan solo paraba para orinar y se alimentaba de geles y dátiles. Pero todo este esfuerzo, tiene un mensaje solidario detrás. Se trata de ayudar a la Fundación Elena Barraquer, en la que se dedican a operar de cataratas a las personas de países en vías de desarrollo: "El pensar que una operación sencilla devuelva la visión a la gente, me hizo sentir que era la fundación correcta", aseguraba Daniel.
A través de esta iniciativa y 228 kilómetros después, Aguado ha conseguido recaudar 2.700 euros, y aunque puede parecer una cifra insignificante en comparación con otras donaciones, tiene un valor muy grande para nuestro protagonista: "Siendo yo, no conocido, una persona normal que no es famosa, ni mucho menos, recaudar esa cantidad me parece una pasada", reconocía el profesor.
Un reto más en su colección
A pesar de la buena acogida que ha tenido el reto en la sociedad y la gran cantidad de mensajes que ha recibido Daniel, este no es su primer reto de este estilo. El madrileño ya estuvo por Dublín completando 130 kilómetros o haciendo un 'Everest Challenge', "que consiste en subir una montaña tantas veces hasta alcanzar la altura del Everest", nos explicaba Aguado.
Y, por supuesto, no será el último. Daniel Aguado ya tiene pensado su próximo desafío, aunque será después de descansar: "Cruzar Reino Unido. Empezar en Edimburgo y terminar en Glasgow", aseguraba.
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