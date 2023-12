LaLiga y Javier Tebas, sobre la sentencia del TJUE: "El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Europeo de la Unión Europea (TJUE) que ha fallado a favor de la Superliga ante UEFA y FIFA. Para Tebas esta decisión del tribunal de Luxemburgo nmo cambia nada y habla de intoxicación tras conocerse el fallo judicial.

"Ya empiezan a intoxicar como advertí, siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA", recuerda Tebas.

Desde LaLiga se apunta que la Superliga "es un modelo egoísta y elitista" y sentencian que "el fútbol europeo ya ha hablado".

"Hoy más que nunca recordamos que la Superliga es un modelo egoísta y elitista. Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado. El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis", apunta LaLiga.

En opinión de Javier Tebas, y tras la lectura del fallo del TJUE, "lo que se está diciendo es que debe haber reglas transparentes para la aprobación de competiciones, pero pero no que las mismas deban admitir a la Superliga".

"Para que quede claro, no haya dudas y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana como parece que ha estado Bern Reichart CEO esta noche. El TJUE dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga. Al contrario, apunta a que los criterios de admision de competiciones tienen que ser transparentes, objetivos y NO DISCRIMINATORIOS. Principios precisamente incompatibles con la Superliga", afirma Javier Tebas.