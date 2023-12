El TJUE sentencia que la posición de la UEFA es de dominio y da la razón a la Superliga

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón este jueves a la Superliga tras sentenciar que la UEFA y la FIFA mantienen un "abuso de poder dominante" en sus actividades y, por lo tanto, concluye que esa situación de monopolio es contraria a las normas comunitarias y que los clubes que decidan participar en la Superliga no podrán ser sancionados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes como la Superliga "violan el Derecho de la Unión".

El TJUE estima que UEFA y FIFA abusaron de "posición dominante" en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol.

"Las normas de la Fédération internationale de football association (FIFA) y de la Union des associations européennes de football (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales. Ello se debe a que las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. Asimismo, las normas que atribuyen a la FIFA y a la UEFA un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de estas competiciones pueden restringir la competencia, habida cuenta de la importancia que estas últimas tienen para los medios de comunicación, los consumidores y los telespectadores", reza la sentencia del TJUE.

Reacciones a la sentencia del TJUE

Solo unos minutos después de que el TJUE haya fallado a favor de la Superliga frente a UEFA y FIFA han llegado las primeras reacciones. LaLiga ha asegurado que la Superliga "es un modelo egoísta y elitista".

"Hoy más que nunca recordamos que la Superliga es un modelo egoísta y elitista. Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado. El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis", apunta LaLiga.

Por su parte, Bernd Reichart, CEO de la A22 Sports Management, la sociedad impulsora de la Superliga, ha indicado que la sentencia del TJUE supone el final del monopolio de la UEFA.

"Hemos ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es LIBRE. Ahora los clubes ya no sufrirán amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro. Para los aficionados: vamos a emitir gratis todos los partidos de la Superliga. Para los clubes: los ingresos de los clubes y los pagos en solidaridad con el fútbol están garantizados", apunta Bernd Reichart.