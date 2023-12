Bernd Reichart, CEO de la Superliga: "El monopolio de la UEFA ha terminado"

La Superliga ya ha reaccionado a la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

Bernd Reichart, CEO de la A22 Sports Management, la sociedad impulsora de la Superliga, ha indicado que la sentencia del TJUE supone el final del monopolio de la UEFA y ha asegurado que todos los partidos de la nueva competición se retransmitirán gratis por televisión.

"Hemos ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es LIBRE. Ahora los clubes ya no sufrirán amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro. Para los aficionados: vamos a emitir gratis todos los partidos de la Superliga. Para los clubes: los ingresos de los clubes y los pagos en solidaridad con el fútbol están garantizados", apunta Bernd Reichart.

A las 12:00 horas está prevista una rueda de prensa por parte de A22 para comunicar la posición de la Superliga tras la sentencia del TJUE.

Javier Tebas responde a Bernd Reichart

Javier Tebas ha cargado duramente contra Bernd Reichart y en su cuenta de X, antiguo Twitter, y ha señalado que la decisión del tribunal de Luxemburgo "dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga".

"Para que quede claro, no haya dudas y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana como parece que ha estado Bern Reichart CEO esta noche. El TJUE dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga. Al contrario, apunta a que los criterios de admisión de competiciones tienen que ser transparentes, objetivos y NO DISCRIMINATORIOS. Principios precisamente incompatibles con la Superliga", asegura Javier Tebas.