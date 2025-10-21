Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ana Alonso, atropellada mientras entrenaba: "El traumatólogo me dijo que había una posibilidad de ir a los JJOO sin operarme"

Campeona del mundo junto a Oriol Cardona y una de las grandes candidatas españolas a medalla en los Juegos de Invierno de 2026, vio su carrera interrumpida al ser atropellada por un coche mientras entrenaba en bici.

La esquiadora de montaña Ana Alonso

La cuenta atrás de Ana Alonso hacia los Juegos Olímpicos tras su atropello: | IG @anitaalonso_17

Sandra Cavia
Publicado:

Un vehículo 4x4 se saltó un cruce cuando ella entrenaba en bicicleta. El cuerpo de la esquiadora granadina Ana Alonso impactó contra el parabrisas y cayó con fuerza sobre el asfalto. Las lesiones no tardaron en confirmarse: rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral interno, edema óseo, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular. Todo el impacto lo absorbió el lado izquierdo de su cuerpo.

"En el momento sentí mucho dolor, me dolía mucho la rodilla y el hombro. Al final, inconscientemente, lo primero que se te viene a la cabeza son los Juegos", reconoce Ana Alonso ante el micrófono de Antena 3. No abandona la idea de acudir a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, nos cuenta cuál va a ser su estrategia.

"Había que intentarlo"

Cuando escuchó el diagnóstico, pensó que su sueño olímpico se había terminado. Pero su traumatólogo le ofreció una alternativa poco habitual: no operarse. Apostar por la recuperación natural de los tejidos, especialmente del ligamento lateral interno, que tiene una alta capacidad de regeneración. El plan: cinco semanas de trabajo intensivo de fisioterapia, ejercicios específicos y tecnología médica de apoyo.

"Había que luchar, había que intentarlo. Planteamos un tratamiento conservador. Toda su energía vital tenía que ir a la curación, a la cicatrización y a la recuperación", explica Javier Argüelles, su entrenador desde hace once años.

Un objetivo intacto: el oro

"No voy a los Juegos a para participar."

Ana Alonso, esquiadora de montaña

Pese al accidente, Ana pasa cerca de cuatro horas diarias en el gimnasio del CAR de Sierra Nevada, con la vista fija en febrero de 2026. Su mentalidad no ha cambiado: "No voy a los Juegos para participar. El año pasado me dijeron: 'firma un bronce', y respondí que no. Yo voy por el oro".

A lo largo de su carrera, Alonso ha superado varias operaciones por caídas, dos intervenciones de corazón y el fallecimiento de su padre. Cada golpe, dice su entorno, ha forjado un carácter de acero. "Ha pasado por todo, y siempre vuelve más fuerte", resume Argüelles. Esta vez no parece que sea distinto para 'la gladiadora'.

