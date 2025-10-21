Muere Daniel Naroditsky, gran maestro de ajedrez, a los 29 años de manera repentina

El mundo del ajedrez está de luto por la muerte de Daniel Naroditsky, gran maestro estadounidense y una de las figuras más reconocidas del ajedrez contemporáneo, quien ha muerto este lunes a los 29 años. Así lo ha anunciado su familia en un comunicado emitido por el Centro de Ajedrez de Charlotte, club al que pertenecía.

"Es con una gran tristeza que compartimos la inesperada muerte de Daniel Naroditsky", comunicó la familia. "Daniel era un talentoso jugador de ajedrez, un educador y un miembro querido de la comunidad del ajedrez", abundó el comunicado, que no especificó la causa del fallecimiento.

Homenajes en todo el mundo

Nacido en California en 1995, Naroditsky fue campeón del mundo júnior y alcanzó el título de gran maestro internacional en 2013.

Más allá de su carrera competitiva, se destacó como comentarista, escritor y divulgador, ganándose una gran comunidad de seguidores gracias a sus retransmisiones y clases a través de Twitch y YouTube.

Su inesperada muerte ha generado una ola de homenajes en todo el mundo. Jugadores profesionales, aficionados y seguidores del ajedrez online han expresado su tristeza y admiración por quien fue, además de un brillante estratega, una figura cercana y respetada dentro del tablero y fuera de él.

"Estoy devastado, esta es una pérdida enorme para el ajedrez", lamentó el número 2 del ajedrez estadounidense, Hikaru Nakamura, uno de sus colegas más próximos.

Con su talento, humildad y vocación por enseñar, Daniel Naroditsky deja un legado imborrable en la comunidad ajedrecística internacional.

