Carvajal, sin pelos en la lengua ante Tebas: "Quedará una mancha en su competición"

El capitán del Real Madrid Dani Carvajal y el presidente de LaLiga Javier Tebas se enzarzaron con un intercambio de declaraciones por el partido de Miami que el Villarreal y el Barcelona tienen previsto disputar el próximo día 20 de diciembre.

Carvajal, que este lunes opinó que el encuentro de Miami "es una adulteración clarísima de la competición", ha insistido en esa valoración este martes en su cuenta de Instagram tras conocer la respuesta de Tebas.

"A mí me parece más adulterar la competición todos los vídeos de Real Madrid Televisión de la temporada pasada"

"Hola señor Javier Tebas, incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de Real Madrid Televisión lo que usted quiera pero no puede obviar que lo anteriormente citado es saltarse las normas. Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido. Buenas tardes", opinó en redes sociales el jugador del Real Madrid.

Carvajal insistió así sobre su opinión sobre el asunto después de conocer las manifestaciones de Tebas en el Chiringuito de Jugones: "Primero, considero que no es adulterar la competición; a mí me parece más adulterar la competición todos los vídeos de Real Madrid Televisión de la temporada pasada que nos deleitaban y claramente eran para presionar al cuerpo arbitral", dijo el presidente de LaLiga.

Así empezó el rifirrafe

El capitán del Real Madrid inició este lunes el intercambio de declaraciones al señalar que el partido de Miami "es una adulteración clarísima de la competición. No hace que todos los equipos compitamos en las mismas condiciones. Creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, clubes y la misma Liga, que habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace".

Courtois se une a las críticas a Tebas

Hoy el guardameta blanco Thibaut Courtois también cargó con dureza contra la decisión de LaLiga de disputar el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami (Estados Unidos), asegurando que "adultera la competición" y que la medida no respeta el convenio con los jugadores.

"Sí, totalmente, adultera la competición. Nadie lo ha votado y LaLiga lo hace porque les sale a ellos hacerlo. Yo creo que adultera la competición y además no cumple con el convenio de los jugadores. Debemos jugar en casa y fuera, salvo por fuerza mayor", declaró el belga en rueda de prensa antes del duelo de Champions League ante la Juventus de Turín.

La "censura" de LaLiga

Courtois también se refirió a la "censura" de LaLiga al no mostrar en televisión las protestas de los futbolistas por el partido en Miami. "No sé qué os sorprende porque lleva ya tiempo haciendo esas cosas, como las contestaciones públicas en redes. No he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo, y además cambiar el porqué estamos protestando, es censurar y manipular y es grave", añadió.

