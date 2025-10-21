Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fitkid: un deporte para toda la familia, donde los niños son los que llevan a los padres a practicarlo

Es una disciplina que se creó en Europa en 1990, llegó a España en 1996 y fusiona la gimnasia, las acrobacias y la danza

Fitkid, una suma de deportes

Javier Alba
Publicado:

Los que lo practican dicen que no hay un deporte más completo que el Fitkid, donde la gimnasia, en todas sus modalidades, se combina con la danza. Sus giros, saltos y equilibrios enganchan desde niños de muy corta edad hasta a sus padres, que empiezan a llevarlos a entrenar y luego son ellos los que compiten y con éxito.

En el caso del Club Flyback de Villanueva del Pardillo, en Madrid, los papás y mamás de los pequeños son los vigentes subcampeones de España. "Empezaron 12 en 2018 y ya somos más de 180, entre padres y madres, y hay lista de espera porque se lo pasan increíble", nos cuenta su entrenadora, Laura Izquierdo.

"Hay lista de espera para apuntarse los padres"

Laura Izquierdo, entrenadora de Fitkid

A nuestro país llega hace apenas 30 años en Cataluña, en Badalona, y poco a poco se ha ido extendiendo por nuestra geografía hasta convertir a Villanueva del Pardillo en uno de los epicentros, gracias a un ayuntamiento que ha decidido que en su apuesta por el deporte el Fitkid sea uno de los más importantes, "se agradece mucho este apoyo" nos dice Marta Llorens, una de las entrenadoras del club.

Sobre la aparente dificultad para aprender, los niños aseguran que "solo un poco al principio, hasta que le pillas el truco", así lo explica la Campeona de España, Martina Suárez. Un título que también ostenta, en su categoría, Lucas Arenas, quien destaca la importancia de la concentración en los ejercicios porque "hay muchos bloqueos mentales y a veces te rayas un poco".

El Fitkid combina gimnasia, danza y acrobacias

Así que, anímense a practicar el Fitkid, un deporte para todas las edades.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

