Courtois: "El partido en Miami adultera la competición y no cumple con el convenio de los jugadores"

El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, cargó con dureza contra la decisión de LaLiga de disputar el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami (Estados Unidos), asegurando que "adultera la competición" y que la medida no respeta el convenio con los jugadores.

"Sí, totalmente, adultera la competición. Nadie lo ha votado y LaLiga lo hace porque les sale a ellos hacerlo. Yo creo que adultera la competición y además no cumple con el convenio de los jugadores. Debemos jugar en casa y fuera, salvo por fuerza mayor", declaró el belga en rueda de prensa antes del duelo de Champions League ante la Juventus de Turín.

La "censura" de LaLiga

Courtois también se refirió a la "censura" de LaLiga al no mostrar en televisión las protestas de los futbolistas por el partido en Miami. "No sé qué os sorprende porque lleva ya tiempo haciendo esas cosas, como las contestaciones públicas en redes. No he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo, y además cambiar el porqué estamos protestando, es censurar y manipular y es grave", añadió.

"Quedar entre los ocho primeros es un objetivo. Te facilita un poco más el camino"

El portero blanco aprovechó la comparecencia para celebrar sus 300 partidos con el club y analizar el encuentro ante la Juventus. "No llegan en una racha buena últimamente, pero eso les hace un equipo más peligroso. Sabemos que tienen mucha calidad tanto defensiva como ofensivamente y va a ser un partido complicado que tenemos que afrontar bien desde el primer segundo y demostrar que estamos en casa", señaló.

Courtois subrayó la importancia de quedar entre los mejores en la fase de liga de la Champions. "Quedar entre los ocho primeros es un objetivo. Te facilita un poco más el camino, además de que te relaja una semana en febrero de no tener que jugar dos partidos más. Para eso es importante que mañana ganemos y empecemos con 9 puntos de 9 posibles. Lo del año pasado es una buena lección para esta temporada", explicó.

El 'caso Negreira' y los árbitros

Preguntado por las declaraciones de Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre una supuesta "mano blanca" en el arbitraje, Courtois fue tajante: "Él dice eso porque lo tiene que decir por el 'caso Negreira'. Desde que estoy en el Real Madrid, nunca he notado que nos han favorecido, más bien el contrario. Los árbitros son humanos y puede haber algún error, pero yo no siento que nos han beneficiado en ningún momento", replicó.

El belga analizó también el buen momento defensivo del equipo: "En el derbi, muchos de los goles fueron a balón parado, donde todavía podemos mejorar. En general estamos defendiendo muy bien, con una intensidad buena y al final yo tengo que estar preparado. Contra el Getafe era un partido tranquilo y llega el último segundo y como portero de un grande tengo que aparecer", recordó, aludiendo a su parada decisiva en el último encuentro.

Defiende a su compañero Vinícius

Además, defendió a su compañero Vinícius Jr. ante las críticas recibidas. "Muchos de vosotros os burlabais de él. No es fácil que siempre que pisa un estadio todos estén en su contra. Es normal que alguna vez tenga una pequeña respuesta sin provocar ni menospreciar. Su entrada al campo nos ha ayudado a generar más peligro y él es un gran chico que tiene que seguir a lo suyo, que es ayudar al equipo", afirmó.

"Ha aprendido un poco a salir ileso, porque hasta hace unas temporadas veíamos que le provocaban y se salía del partido. No siempre es fácil que todo un estadio te busca, que los jugadores te dan palos y él ahí ha ido mejorando. Si puede encontrar su mejor juego haciendo eso, para nosotros es perfecto", añadió.

La posible 'Ley Wenger'

En relación con la posible modificación de la ley del fuera de juego, Courtois mostró cautela. "Estoy de acuerdo que a veces estar un milímetro en fuera de juego no te beneficia para meter un gol, pero no sé cómo el VAR va a coger el 'frame' exacto, va a ser complicado. Quizás algunos equipos que ahora meten la línea más adelantada, van a defender más atrás", valoró.

Por último, explicó cómo afronta una semana con doble exigencia entre Champions y Clásico. "La preparación es la misma: entrenar, recuperar, descansar y comer bien, además de estar listo tácticamente. La afición nos anima a tope. Hemos visto muchos ejemplos durante los pasados años de que cuando el Bernabéu es un volcán, impresiona a los rivales, ayuda a hacer un muro en la portería y nos da ese extra de energía para seguir luchando", concluyó.

Xabi Alonso, contento de ver a Vini "sonreír"

Por su parte, Xabi Alonso ha dicho este martes estar "muy contento de ver a Vinícius Júnior disfrutar y sonreír" en un periodo en el que, además, está siendo "decisivo". El técnico madridista también defendió que Arda Güler es "una mezcla entre Mesut Özil y Guti", antes de advertir de que la Juventus "puede ser doblemente peligroso" al llegar al Santiago Bernabéu "en un momento de dificultad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.