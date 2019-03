Krohn-Dehli: “Será difícil ganar al Barça, pero tendremos oportunidades”

"Estamos entrenando de cara al partido ante el Barcelona y también para la Liga. Hay muchos jugadores nuevos y tenemos que conocer el estilo del equipo e ir ensayando cosas. Creo que no estamos aún al nivel que tenemos que estar pero es normal. No estamos al cien por cien, pero entrenamos para eso porque si no será muy difícil ganarle al Barcelona, pero consiguiéndolo tendremos oportunidades", afirmó en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web sevillista.

Contento con la plantilla

Del mismo modo, el internacional opinó que "la plantilla está bien" y que "se ha fichado muy bien", ya que "hay jugadores para todos los puestos", añadiendo que ha apreciado como recién llegado al club que "se nota que es un equipo más grande" que los anteriores en los que ha militado.

"Llevo unas semanas entrenando y estoy muy bien, contento con mis compañeros. El grupo es muy bueno y aquí quizás las cosas son un poco distintas, pero tengo que ir conociendo a todo el mundo. También tenemos que jugar más competiciones y estamos entrenando duro para eso", repasó el centrocampista danés.

No ve rivalidad con Banega

Además, valoró que el recién incorporado, Ever Banega, y él, no son "rivales" por un puesto en el once, ya que considera que pueden "jugar juntos", y elogió al argentino, un jugador que "tiene mucha calidad y buen fútbol" por lo que ha visto de él "otros años".

"El Sevilla tuvo una gran temporada el año pasado pero intentaremos mejorarla. Si lo conseguimos, estaremos peleando arriba con esos equipos", sentenció Krohn-Dehli, al ser preguntado por la pelea con Atlético de Madrid y Valencia en la Primera División.