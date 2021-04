Koeman, indignado tras el Clásico: "El penalti fue clarísimo, pero tenemos que aceptarlo y callarnos"

El Barcelona perdió en el Alfredo Di Stéfano el segundo clásico de la temporada ante el Real Madrid. Pese a que los culés jugaron una gran segunda parte y tuvieron oportunidades para empatar el partido ante un Madrid muy cansado no pudieron completar la remontada. Koeman terminó desquiciado con el árbitro.

En una de las últimas jugadas del partido se produjo una acción polémica en la que el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, vio un penalti muy claro de Mendy a Braithwaite. Posteriormente, en la entrevista postpartido y en la rueda de prensa se mostró indignado ante la decisión del colegiado.

"Si eres del Barcelona, sólo puedes estar caliente. Sólo pido del arbitraje que acierte en sus decisiones. Porque fue penalti. Clarísimo. Pero una vez más tenemos que aceptarlo y callarnos. Fue una jugada determinante. Hay cosas que han pasado en el campo, y el penalti fue clarísimo", aseguró el holandés a Ricardo Sierra nada más terminar el partido.

Críticas al VAR

No es la primera vez que Koeman se queja de las decisiones arbitrales esta temporada, ya que en el Clásico de ida en Barcelona también terminó el encuentro indignado con el colegiado.

El holandés volvió a referirse al VAR y a su utilización en España: "¿No hay VAR? No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo sabe que es penalti", reclamó el técnico del Barcelona. También quiso hacer referencia y soltar una reflexión retórica a lo que pueden pensar sus jugadores: "Los jugadores están tristes por el arbitraje. Hay varios de ellos que llevan muchos años jugando para el Barcelona. No sé si sienten que las decisiones no son acertadas. Habrá que preguntarles a ellos", concluía.

Hace tan solo un par de horas, el holandés ha vuelto a referirse a la actuación de Gil Manzano en su twitter.

Lo que está claro es que Ronald Koeman terminó el Clásico enfadado con el árbitro y triste por la derrota de su equipo. Sin embargo, La Liga Santander está más abierta que nunca con este resultado, si el Atlético de Madrid gana o empata en el partido de hoy contra el Betis recuperará el liderato y tanto el Barcelona como el Real Madrid tienen muchas opciones de ganar y pelear esta competición.

De momento, el Real Madrid es líder con 66 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, y el Barcelona es tercero con 65. A falta de 8 jornadas para que termine la Liga, ¿quién crees que será el campeón?