Dani Alves cambia de abogado antes del juicio por presunta agresión sexual

Dani Alves cumplirá dentro de poco 10 meses encarcelado tras la presunta agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022. El que fuera jugador de Barcelona y Sevilla ha decidido cambiar de abogado, Cristóbal Martell, para incorporar a su defensa a una doctora en Derecho Penal.

Inés Guardiola Sánchez, doctora en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, intentará en las próximas semanas evitar que Alves pierda el juicio y entre definitivamente en la cárcel tras la supuesta pena que se le imponga.

Un currículum impecable

Esta es la trayectoria de Inés Guardiola a sus 41 años:

Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra (2003)

Máster de especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universitat de Barcelona (2004) y Doctora en Derecho penal expedido por la Universitat de Barcelona (2016).

Cursos de Especialización para la Jurisdicción de Menores, de Especialización para el ejercicio del Derecho Penitenciario y de Especialización de delitos de Violencia Doméstica, en el Colegio de Abogados de Barcelona

Vocal de la Sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona (2003-2019)

Secretaria Tesorera de la Comisión de Derecho Penitenciario y de la Comisión de Drogas del Colegio de Abogados de Barcelona (actualmente)

Profesora Asociada de Derecho Penal en la Universitat de Barcelona, e imparte clases de Derecho Penal Económico en la Universitat Abat Oliba.

El caso sigue avanzando y el turno ahora es para el tribunal de Barcelona, que está trabajando para concluir el sumario, y la fiscalía y las acusaciones puedan presentar entonces sus escritos de acusación. Tras esto le tocará a Inés Guardiola organizar un plan de defensa que beneficie los intereses del jugador.

Vandalizaron su estatua en Brasil

Por otra parte, hace pocas semanas se conoció que varias personas vandalizaron la estatua en honor al jugador en su ciudad natal, Juazeiro, en Bahía (Brasil). La escultura que fue elaborada para rendir homenaje a Alves fue hallada con la cabeza cubierta por una bolsa de basura y envuelta en cinta adhesiva. El exlateral sigue quedándose solo a medida que se acerca el juicio, primero fue su exmujer Joana Sanz, luego aficionados de equipos y Selección, después fans...

Su exabogado perdió los nervios a la salida del juicio

A principios de agosto, Cristóbal Martell perdió los nervios tras salir del juzgado al ver a todos los periodistas preguntándole que decisión tomaría Alves tras el procesamiento de la jueza que lleva el caso.

El jugador manifestó que no estaba de acuerdo pero no quería agilizar el proceso. "Daniel Alves está contrariado por el relato de hechos que contiene el auto de procesamiento. No está de acuerdo con él y así lo ha manifestado. También ha manifestado que no recurrirá en su deseo de agilizar el proceso", explicó Martell entre la marabunta de periodistas y con un semblante serio y nervioso al verse 'acorralado' por estos.