La UME realiza labores de rescate en la cavidad más grande de Europa

La Unidad Militar de Emergencias ha descendido por primera vez a la Torca del Carlista, la mayor cavidad subterránea de Europa. Han realizado un descenso de 120 metros en las I Jornadas de Búsqueda y Rescate en Espacios Confinados Naturales.

Una serie de operaciones que recrean situaciones que pueden darse en el entorno natural y para los que deben estar preparados. Estas labores de espeleología que han llevado a cabo refleja el nivel de las habilidades que poseen los rescatadores, accediendo a sitios donde otros jamás pensarían que es posible llegar.

"Si surge alguna emergencia, nosotros estaremos preparados junto a otros dispositivos como el G.R.E.I.M para afrontar la emergencia"

Ellos son el equipo de respuesta ante los accidentes en el medio ambiente y estas jornadas les prepara para todo. "Si surge alguna emergencia, nosotros estaremos preparados junto a otros dispositivos como el G.R.E.I.M para afrontar la emergencia de la mejor manera posible", explicaba el brigada de la UME, Jorge Pérez Fernández. Situada en Vizcaya, la Torca del Carlista les permite realizar una gran cantidad de maniobras dado su relieve.

Desde descensos imposibles, hasta reptar por grietas por donde solo algunos pueden pasar, no hay nada que no hayan preparado o ensayado. Incluso ascender con una camilla y una persona en ella, ejercicios que pueden darse en un rescate real y en los que no pueden dejar margen al error.

"Tenemos claro que la improvisación es nuestro mayor enemigo", comentaba. Tener los movimientos más que entrenados hace que el equipo pueda trabajar coordinado y que no dude a la hora de tomar decisiones.

Cabrían las catedrales de Burgos y de Santiago juntas

A pesar de que es la primera vez que se realizan estas maniobras en la cavidad vasca, este tipo de entrenamiento es muy común: "Se instruyen y se adiestran en las diferentes cavidades a nivel nacional e internacional". Las características de esta sima, la hace perfecta para estas labores de entrenamiento: "es un lugar idóneo para nuestra preparación, tanto física, mental y técnicamente".

La sala subterránea más grande de Europa tiene 497 metros de largo, 287 de ancho y 97 de altura, con una superficie planta de 103.115 metros cuadrados. Es tal su tamaño que en ella cabrían sin problemas las catedrales de Burgos y de Santiago juntas.

