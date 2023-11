La Audiencia de Barcelona envía a juicio a Dani Alves por un delito de agresión sexual

Casi un año después de la presunta agresión sexual de Dani Alves a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton situada en la Ciudad Condal, la Audiencia de Barcelona ha acordado enviar a juicio al exlateral brasileño.

"Hay indicios suficientes para enviarle a juicio"

De esta manera el tribunal confirma el auto que la instructora dictó al terminar la investigación y decreta la apertura del juicio a Dani Alves. La sección 21ª de la Audiencia ha concluido que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarle a juicio.

Después de este auto, publicado hoy martes 14 de noviembre, ambas partes cuentan con cinco días hábiles para presentar sus escritos donde deberán argumentar si el futbolista debe ser absuelto o condenado, si es lo segundo también deberán considerar que pena se le puede aplicar, más tarde se fijará la fecha del juicio.

Recordamos que el que fuera futbolista del Barcelona y el Sevilla, entre otros clubes, lleva en la cárcel Brians 2 de Barcelona desde el pasado 20 de enero por la presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 diciembre de 2022.

En julio, la magistrada le impuso una fianza de 150.000 euros

Por otra parte, la jueza del caso le procesó a finales de julio por un delito de agresión sexual con acceso carnal. La magistrada concluyó que había suficientes indicios para enviarlo a juicio por violar a una joven y le impuso una fianza de 150.000 euros. Ahora, casi cuatro meses después, la Audiencia de Barcelona le envía a juicio.

Cambió de abogado en octubre

Precisamente hace más de un mes, Alves decidió cambiar de abogado para intentar dar un giro radical a su defensa, se 'deshizo' de Cristóbal Martell e incorporó a la Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, Inés Guardiola Sánchez.

Su exmujer se "olvida" de él

Además, sobre el mes de octubre, su exmujer, Dinora Santana, aseguró que para ella Dani Alves ya "no existía": "Para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos... Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido. Yo todo lo que he hablado... era orientada a lo que tenía que decir: 'Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto", explicó a Cuatro.