Las jugadoras de la Primera Iberdrola irán a la huelga tras la falta de acuerdo por el convenio

Las futbolistas de la Primera Iberdrola irán a huelga tras no llegar a un acuerdo en la reunión por el convenio colectivo del fútbol femenino. Un total de 250 jugadoras han acudido a la junta y el 93% de ellas han mostrado su apoyo a la huelga tras no conseguir llegar a un acuerdo.

Los sindicatos UGT, Futbolistas ON y AFE, las jugadoras y la Asociaciones de Clubes no han conseguido acordar el primer convenio colectivo de la historia del fútbol femenino. Esta situación ha generado la convocatoria de la huelga indefinida, dejando a la competición sin partidos hasta nuevo aviso.

Reclamación de derechos

Algunos de los temas en debate y que las futbolistas reclaman son el salario mínimo anual o la parcialidad, aunque tras muchos años de negociaciones continúan sin llegar a un acuerdo . Los sindicatos exigen 12.000 euros anuales para aquellas jugadoras contratadas a media jornada. La patronal, sin embargo, propone 8.000 euros, inaceptables por los sindicatos y por las jugadoras, que reclaman una parcialidad del 75%, 30 horas a la semana y un salario de 20.000 euros al año. Además, las futbolistas demandan derecho a paro, derecho a vacaciones, protocolo de embarazo y marco de regulación ante posibles lesiones. Precisamente es la parcialidad el principal tema de controversia en la que ninguna de las dos partes consigue ceder, ya que materializada en dinero, la cláusula es muy alta.

"Nosotras somos futbolistas a tiempo completo. Cuando vamos a cenar, cuando nos desplazamos, cuando vamos a eventos de los clubes...Algunas han jugado muchos años y apenas han cotizado. Esto no es solo cuestión de dinero", aseguraba la jugadora del Athletic y representante tras la reunión, Ainhoa Tirapu. "Hemos rebajado algunas líneas rojas. Ya no podemos ser inactivas y no luchar por nuestros derechos", añadía.

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha mostrado también su apoyo a las jugadoras tras la reunión asegurando que necesitan que se les reconozca lo que hacen y deben ser respetadas. "Necesitan un convenio de igualdad, digno, donde a estas futbolistas se les reconozcan lo que hacen en el deporte. Nos merecemos un respeto a la mujer", señalaba.

"No pedimos cobrar como Messi"

Tras un año de negociaciones las posturas siguen alejadas y han provocado, en consecuencia, una huelga indefinida que será la sexta de de la historia del fútbol español. Tal y como afirman las propias jugadoras, no buscan "cobrar como Messi", sino tener unas condiciones de trabajo reguladas y dignas.