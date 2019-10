La insostenible situación de las jugadoras del Córdoba femenino por los impagos del club

Más información El lamentable estado del terreno de juego que criticaron las jugadoras del Barça femenino

La Consejera del Córdoba CF, Magdalena Entrenas, ha publicado un comunicado en el que denuncia la grave situación que están viviendo las jugadoras del equipo femenino. La dirigente denuncia al Consejo de Administración del club la situación de impago de las nóminas de las jugadoras asegurando que algunas incluso no han cobrado ni un solo mes desde su llegada al equipo.

"Me consta que la situación es insostenible y sobre todo por aquellas jugadoras que viven fuera de sus casas y que están en una situación de precariedad tan absoluta que llega al extremo de no tener dinero ni para volver a sus casas ni para estar aquí. La deuda del club con ellas les hace no disponer de los mínimos recursos para comer, pagar la luz o el alquiler de sus casas", ha denunciado Magdalena.

Una situación que no puede seguir así

La Consejera ha afirmado en el comunicado que la situación no puede seguir así por más tiempo "por más que títere de turno vaya de vez en cuando a decirles que todo se arreglará", mientras desde el Consejo giran la cabeza hacia otra parte.

Las jugadoras del Córdoba ocupan la cuarta posición de la clasificación de la Primera Iberdrola a tan solo cinco puntos del líder, el Fundación Albacete.