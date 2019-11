Juan Carlos Unzué, ¿la razón del último esperpento de Rubiales con la marcha de Robert Moreno?

España ganó 5-0 a Rumanía en el último choque de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Era la segunda goleada de la selección española en apenas tres días... pero fue una noche muy difícil para Robert Moreno.

Y es que la vuelta de Luis Enrique parece estar ya pactada. Según desveló la cadena 'Cope', la RFEF ya había hecho la propuesta al entrenador asturiano, que habría aceptado y será el sustituto a Robert Moreno en la Eurocopa 2020.

Desde que Robert Moreno tomó posesión del cargo, Robert Moreno ya dijo que se echaría a un lado si Luis Enrique decidía volver, así que su decisión de no salir tras el partido ante Rumanía en la rueda de prensa habitual fue sorprendente.

Unzué, número 2

Según apuntan diversos medios, la noticia de su no continuidad no habría gustado a Moreno: al parecer, en el regreso de Luis Enrique no tendría cabida Robert Moreno. Según apuntó el periodista Julio Suárez en 'El Chiringuito', Juan Carlos Unzué será el segundo de Luis Enrique en su vuelta a la selección española.

Luis Enrique dejó la Selección, pasándole el testigo a su segundo, para estar al lado de su hija Xana en su enfermedad. La pequeña falleció el pasado 29 de agosto.

Este martes comparece Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a las 12:30 en Las Rozas presumiblemente para hacer oficial la vuelta de 'Lucho'.