Joana Sanz publica una foto junto a Dani Alves: ¿están juntos de nuevo?

Joana Sanz, todavía mujer de Dani Alves, ha subido una historia a su perfil oficial de Instagram junto al exfutbolista brasileño, concretamente una imagen en la que aparecen las dos manos de ambos entrelazadas.

El ex del Barcelona, condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022, fue puesto en libertad provisional el pasado 25 de marzo tras pagar el millón de euros de fianza que le impuso la Audiencia de Barcelona.

Nada más salir de prisión, Alves acudió a su vivienda en Esplugues de Llobregat, Barcelona, donde se refugia de la prensa y de los paparazzi. No se conoce de forma oficial si está viviendo solo o acompañado de la que todavía es su esposa, Joana Sanz, que querido aprovechar este lunes para subir una fotografía de su mano y la del brasileño entrelazadas en lo que parece interpretarse como un mensaje de unidad. En la imagen se destaca una inscripción, parece que hecha a boli, en la que se aprecia '1+1=1'.

¿Seguirán juntos?

La pareja habría vivido muchos vaivenes en este último año y dos meses en los que el acusado ha estado en la prisión de Brians 2. Todo apuntaba a que tras conocerse la sentencia, la cual no es firme todavía debido a las alegaciones de defensa y acusación, la modelo tinerfeña no querría seguir manteniendo una relación sentimental con Dani Alves. Por el contrario, Joana Sanz declaró a 'su' favor cuando le tocó responder ante el juez, y ahí confirmó que no había pedido "oficialmente el divorcio": "Volvió a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama. No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente", admitió Sanz en referencia a la noche donde Alves abusó sexualmente de una joven.

Por el momento no hay confirmación oficial de que ambos han vuelto pero esta historia de la modelo española podría haber despejado ya todas las dudas.

Dani Alves, por su parte, acudió este jueves 28 de marzo a la Audiencia Nacional junto a su abogada Inés Guardiola para firmar, algo que debe hacer una vez a la semana, el brasileño tampoco dispone de su pasaporte español o brasileño como medida para evitar una posible huida del territorio nacional al haber sido ya condenado. En estos momentos está esperando a que la sentencia por violación sea firme.

Otro lío judicial en Brasil

Además, el carioca será juzgado en las próximas semanas en Brasil acusado de haberse apropiado de una canción escrita por dos compositores de su país, tal y como adelanta el medio UOL. La causa contra el deportista fue abierta por el músico Giuliano Matheus y su hijo Thiago Matheus. El objetivo de la denuncia judicial es una canción llamada 'Avião', publicada por Daniel Alves en 2020 para un proyecto de la ONU que tenía como objetivo combatir la desinformación durante la pandemia de coronavirus.

