Bellingham, simplemente increíble: ¿en cuántos partidos se ha quedado sin marcar con el Real Madrid?

Es difícil poner un adjetivo al inicio de temporada de Jude Bellingham. Algunos pensarían que su estado de forma sería un visto y no visto fruto de una racha o de la misma suerte de un jugador que ha caído de pie en el equipo más exigente del planeta fútbol.

No obstante, sobrepasamos ya los tres meses de competición y el joven centrocampista inglés sigue sorprendiendo a todos los aficionados con sus goles, sus asistencias y su juego. Esta pasada noche de miércoles puso el 2-1 en el marcador con un precioso cabezazo y 'regaló' el cuarto a un Joselu que necesitaba ver puerta de una manera o de otra.

Ningún madridista marcó en sus cuatro primeros partidos en Europa

El tanto de Jude significó el cuarto en su cuenta particular en esta edición de la Champions, cuatro goles en cuatro partidos (no jugó ni un minuto ante el Braga en el Bernabéu, 3-0), unas cifras que le colocan en una posición absolutamente privilegiada, y es que ningún jugador en la historia del Real Madrid ha sido capaz de anotar en sus cuatro primeros partidos en la máxima competición europea. Ni Di Stefano, ni Cristiano, ni Bale, ni Raúl... Otro récord más para la buchaca, y eso que no lleva ni 20 partidos en el club.

15 goles, pichichi de la Liga y a 1 de serlo en la Champions

El gol de ayer fue el decimoquinto de la temporada (Liga + Champions), un bagaje simplemente inverosímil para un jugador que, recuerden, actúa como centrocampista. En Champions solo Haaland, Hojlund y Morata han marcado más dianas (5), no obstante, Jude no jugó contra el Braga por lo que ahora mismo podría estar liderando perfectamente la tabla de máximos goleadores tanto en la Liga Española (11) como en la Champions League (4).

¿En cuántos partidos se ha quedado sin marcar?

Para darle más valor a lo conseguido por el ex del Dortmund es bueno e incluso necesario que vean con sus propios ojos el rendimiento de Bellingham en estos tres primeros meses y medio de temporada ¿En cuántos partidos ha marcado? ¿En cuántos se ha quedado sin ver puerta?

Athletic - Real Madrid (Liga, 12 de agosto): 1 gol.

Almería - Real Madrid (Liga, 19 de agosto): 2 goles.

Celta - Real Madrid (Liga, 25 de agosto): 1 gol.

Real Madrid - Getafe (2 de septiembre): 1 gol.

Real Madrid - Real Sociedad (Liga, 17 de septiembre): 0 goles. *

Real Madrid - Unión Berlín (Champions, 20 de septiembre): 1 gol.

Atlético de Madrid - Real Madrid (Liga, 24 de septiembre): 0 goles. *

Girona - Real Madrid (Liga, 30 de septiembre): 1 gol.

Nápoles - Real Madrid (Champions, 3 de octubre): 1 gol.

Real Madrid - Osasuna (Liga, 7 de octubre): 2 goles.

Sevilla - Real Madrid (Liga, 21 de octubre): 0 goles. *

Braga - Real Madrid (Champions, 24 de octubre): 0 goles. *

Barcelona - Real Madrid (Liga, 28 de octubre): 2 goles.

Cádiz - Real Madrid (Liga, 26 de noviembre): 1 gol.

Real Madrid - Nápoles (Champions, 29 de noviembre): 1 gol.

En total, 15 goles en 15 partidos, o lo que es lo mismo, ha anotado en 11 de los 15, solo en cuatro no ha visto puerta. A todo esto hay que sumarle 4 asistencias (2 en Liga y 2 en Champions). El británico no jugó ante Las Palmas (descanso) ni Sporting de Braga y Valencia por una lesión en el hombro.