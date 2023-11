El increíble Girona asalta Vallecas y refuerza su liderato

El Girona va en serio, muy en serio. Los de Míchel firmaron una nueva victoria, con remontada incluida, ante el Rayo Vallecano en Vallecas y seguirán una semana más como líder de LaLiga EA Sports. El conjunto catalán se sobrepuso al tanto inicial de Álvaro y se llevaron los tres puntos con los tantos de Artem Dovbyk y Sávio.

El Girona de Michel suma 12 victorias en las 14 primeras jornadas y solo ha perdido ante el Real Madrid. Los números no engañan: 34 puntos de de 39 posibles, 31 goles a favor, 6 victorias de 7 salidas... Y al margen de esos guarismos incontestables, el juego y mentalidad de un equipo que ha demostrado que no se achica ante el escenario adverso. Remontó ante Osasuna en Pamplona y repitió hoy ante el Rayo en Vallecas.

El Rayo volvió a poner a prueba la respuesta del líder y el Girona respondió El equipo madrileño se adelanto a los cinco minutos de juego por mediación de Álvaro, pero el conjunto de Míchel no se arrugó. El Girona se fue a buscar la portería de Dimitrievski y montó un asedió durante más de media hora. Las ocasiones se sucedían hasta que a Dovbyk le cayó un balón en área pequeña y fusiló al portero del Rayo.

Tras el paso por vestuarios, el Girona siguió a lo suyo y en el minuto 65 hiló una jugada en la frontal que finalizó Savio Moreira con la portería a placer. El Rayo apretó en la recta final, pero el Girona supo aguantar para firmar una nueva victoria y reforzar su liderato en LaLiga, ahora con cinco puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que aún tiene que jugar su partido de esta jornada ante el Valencia.

Míchel: "El liderato es justo y merecido"

El entrenador del Girona reconoció que su regreso a Vallecas fue "especial" por el recibimiento que tuvo de la afición del Rayo y declaró que el liderato que ostentan es "merecido, la salvación se antoja como un objetivo pequeño y ahora se sueña con lo máximo".

"Nuestra afición va a dormir feliz quince días más. El reto es llegar a los 53 puntos cuanto antes buscando ese compromiso que tenemos. Llevamos tres años entrenando con un planteamiento igual. Stuani, Juanpe, Borja y Bernardo tiran del vestuario y nos pueden llevar a hacer historia. Es una barbaridad lo que está haciendo el equipo porque los primeros quince minutos del Rayo han sido increíbles", aseguró Míchel.

"Hemos tenido un nivel alto de talento y calidad. Le doy un sobresaliente al equipo. Llevamos seis victorias seguidas fuera de casa y es porque tienen una confianza brutal y están muy conectados. Es difícil a día de hoy contrarrestar a un equipo que tiene una capacidad de asociación como la del Girona", manifestó el entrenador del Girona.

"Soñar vamos a soñar con lo máximo. El liderato es merecido. Lo importante es entrenar mañana. No consigues una dinámica tan buena de la noche a la mañana. A mi equipo solo pido que no pierdan la manera de hacer las cosas. No hay nadie del equipo que está desconectado y por eso no quiero ponerme un techo. El objetivo era estar tres años en Primera y ahora tenemos que llegar a las trece últimas jornadas luchando por Europa", confesó Míchel.