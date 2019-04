Illarramendi: "No pensaba volver tan pronto"

A pesar de su marcha hace dos años, 2.000 personas han recibido al centrocampista, en lo que él mismo ha catalogado como un feliz regreso. Ha justificado su salida como "una oportunidad única que no podía desaprovechar", pero es consciente de que no la ha aprovechado: "No han ido las cosas tan bien como me gustaría". En cuanto a los logros, ha hecho referencia a los cuatro títulos que ha ganado con el Real Madrid, por lo que su valoración es que: "tan mal no ha ido".

El mutrikuarra no tenía intención de dejar Chamartín en julio, pero las nuevas incorporaciones le hicieron plantearse su futuro. Ahora, llega a un centro del campo necesitado en la Real, pero sabe que con Moyes, no tiene todo ganado; le falta mejorar el inglés.