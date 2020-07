Íker Casillas responde a todo en un encuentro en Twitter: la 'Décima', su mejor temporada, la posibilidad de ser entrenador…

Hasta que regrese el fútbol en España el próximo 11 de junio, los aficionados al ‘deporte rey’ se entretiene como pueden. Y una forma de pasar el tiempo es interactuar con sus ídolos.

Gracias a la redes sociales, las personalidades del deporte puede acercarse a sus miles de seguidores y eso es lo que ha hecho esta tarde Íker Casillas. El exportado del Real Madrid y Oporto ha montado un encuentro digital con sus millones de seguidores en Twitter.

El ya exportero español no ha eludido ningún tema y ha hablado tanto de la actualidad como de sus años en el Real Madrid, la 'Décima', la posibilidad de ser entrenador o de un encuentro con Piqué en las redes sociales.

Público en los estados: "Yo diría que hasta el año que viene no creo que se llenen los campos. Podrían ir dejando pasar un porcentaje mínimo de capacidad pero que se llenen... no lo veo. Si el fútbol vuelve es porque las autoridades sanitarias dan su aprobación para su reinicio. Ante todo la seguridad de los jugadores y la gente que les rodea".

La 'Décima': "Para mí fue un alivio. Me sentía feliz por la gente. Supongo que al sufrir tanto por conseguirla tuvo un sabor especial. Fueron años de sequía en Europa y al fin pudimos volver a reeditar un éxito tan importante".

Palabras a Ramos en la ‘Décima’: "Eres el p*** amo y serás el hombre de la Décima. Y luego le plante un beso".

Su sueño: "Puestos a elegir, me hubiera gustado con la Quinta del Buitre. Toda la gente se acuerda de esos años de remontadas y demás. Yo era muy pequeño. Aún así, tengo recuerdos”.

¿Tres mejores de la historia del Real Madrid?: "No se decirte los tres pero si dos de ellos. Don Alfredo Di Stefano y Cristiano".

Su mejor temporada: "Curiosamente, una de mis mejores temporadas fue la que menos partidos jugué. La 2013-14. En general, y a pesar de mi error en la final de Champions, creo que los 24 partidos que jugué me sentí bien. Y eso, repito, que jugué menos de lo que venía haciéndolo".

Debut con la selección española: "Tengo muchos recuerdos. El llegar al estadio. Las cámaras pendientes de mí. Fueron horas muy bonitas. El momento de un sueño se cumplía. Había sido un año muy bueno y Camacho apostó por mi para ir a la Eurocopa de 2000".

Balón de Oro: Se lo han merecido Raúl, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi...".

Encuentro con Piqué: "No quiere. Si conseguís convencerle lo hago. Está muy ocupado con el tenis".

Un momento de su carrera: "Mi debut en septiembre de 1999. Para mí es el comienzo".

Trabajo con pesas: "No me sentía cómodo. Trabajaba mi tren inferior. Siempre he confiado en mis piernas. Si las estimulabas con rapidez sabría que me responderían".

Su mejor recuerdo en Portugal: "La conquista del campeonato 2017-18. Fueron dos semanas de celebraciones y la ciudad de Porto y los portistas disfrutamos mucho".