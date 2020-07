Iker Casillas y su reacción al vídeo de la Federación sobre la Euro 2012: "No sé si he hecho algo malo, pero si es así pido perdón"

Iker Casillas dejó anoche un mensaje lleno de ironía en sus redes sociales, el día en el que se cumplían ocho años del triunfo de España en la Eurocopa 2012 en Kiev.

El tuit de Casillas llegó después de que la @SeFutbol, la cuenta en Twitter de la selección española, colgara un vídeo en sus cuentas sociales para celebrar ese triunfo, la segunda Eurocopa consecutiva de la mejor España de la historia.

"Solo un equipo la historia ha logrado el triplete EURO + Mundial + EURO. Este 1 de julio se celebran 8 años de aquella gesta. ¡¡INOLVIDABLE!!", reazaba el tuit de la selección española junto al vídeo.

El problema es que en dicho vídeo apenas aparece Casillas en un segundo del mismo, algo que llama la atención teniendo en cuenta el papel del exportero en ese equipo y que fue el capitán del mismo.

"No sé si le he hecho algo malo a la selección española de fútbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi selección", escribió Casillas en su cuenta de Twitter, enseñando un tono irónico o de resquemor por sentirse apartado en el montaje visual de la Federación.

Muchos apuntan a que detrás de este detalle está el hecho de que Iker Casillas anunciara que se iba a presentar a las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, postulándose como rival del catual presidente, Luis Rubiales.

En el vídeo de 45 segundos, Casillas apenas aparece dos instantes, lo que trajo la respuesta del jugador que levantó aquellos tres trofeos, contrariado y usando ese yo "nunca me olvido".

El propio Casillas había mencionado horas antes en Twitter la fecha del 1 de julio como un gran "recuerdo", pero su tuit no logró la interacción de la cuenta de @SeFutbol, al contrario que otros jugadores como Sergio Ramos o Mata que sí consiguieron el guiño de esa cuenta.

Tebas muestra su apoyo a Iker Casillas

Y en mitad del lío apareció el presidente de LaLiga, Javier Tebas, para mostrar su apoyo a Casillas y afear el gesto a la Federación Española.

"La Historia de la Eurocopa 2012 , quedó grabada en las retinas de millones de españoles , a pesar que la Federación lo "olvide". Iker no eres tú quien debe pedir perdón. El fútbol español te debe una...", escribió Tebas en su cuenta de Twitter.