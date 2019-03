Ibrahimovic: "Es divertido leer los rumores; cuando me canse, anunciaré en qué equipo voy a jugar"

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se desmarcó hoy de las especulaciones sobre su retirada de la selección después de la Eurocopa de Francia y aseguró que aún no ha tomado ninguna decisión.

Varios diarios suecos habían asegurado hace unos días que Ibrahimovic, que en octubre cumplirá 35 años, se retirará de la selección una vez concluido el torneo. "No es algo en lo que piense, algo en lo que gaste energía ni que haya discutido con nadie. Estoy aquí para jugar la Eurocopa. No sé cuánto tiempo seguiré en la selección", afirmó hoy "Ibra" en rueda de prensa en la concentración de Suecia en Båstad (sur del país).

La estrella sueca, que dijo sentirse "a tope" después de hacer su mejor temporada con el PSG, tampoco quiso dar detalles sobre su futuro ni los rumores que lo vinculan con el Manchester United de Mourinho, aunque hace una semana había asegurado tener tomada ya una decisión desde hace mucho tiempo.

"Pienso que es divertido leer sobre todas las especulaciones. Cuando me canse, anunciaré en qué equipo voy a jugar", dijo "Ibra". El exjugador de Milán, Juventus y Barcelona fue rotundo al desmentir que esté pensando en un regreso inminente al Malmoe, el equipo de su ciudad en el que empezó a despuntar, ya que considera que todavía es "demasiado bueno" para la liga sueca. Ibrahimovic ya ha superado las molestias en un gemelo que le hicieron causar baja en el amistoso contra Eslovenia (0-0) hace dos días y está listo para jugar el domingo frente a Gales en la última prueba antes de la Eurocopa.

Prefiere jugar con Berg antes que con Guidetti

Allí alineará probablemente el seleccionador Erik Hamrén el once que debutará contra Irlanda una semana más tarde y en el que "Ibra" insinuó que prefiere a Marcus Berg como compañero de ataque en vez de al delantero del Celta John Guidetti. "Guidetti todavía no se ha encontrado del todo, no debe desperdiciar energía en cosas que no debe hacer. Debe trabajar en ello. En cambio ahí Berg está al cien por cien, aunque son bastante parecidos. Guidetti tiene más fútbol, Berg es más un goleador. Será decisión de Hamrén", afirmó.

El seleccionador sueco admitió ayer en la comparecencia en la que anunció la lista definitiva para Francia 2016 que ve a Berg por delante de Guidetti en la lucha por acompañar a "Ibra".