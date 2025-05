El hijo de Albiol "acabó montado en el capó" en el atropello de Cornellà: "Le llamé y me dijo 'me han atropellado como en Las Ramblas'"

Varias personas resultaron heridas este jueves en el exterior del RCDE Stadium tras un atropello múltiple antes de jugarse el derbi entre el Espanyol y el FC Barcelona que decidía el título de LaLiga. Una conductora perdió el control de su vehículo arrasando con 14 personas. "Una persona que conducía un vehículo por una vía abierta se ha visto rodeada por aficionados que se dirigían al estadio y, por algún motivo que aún no tenemos claro, ha acelerado para abandonar el sitio", explicaba el comisario de los Mossos d'Esquadra y responsable de la Región Policial Metropolitana Sud, Eduard Sallent.

Entre los heridos se encuentra el hijo de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, quien asegura que, "dentro de lo que cabe, mi hijo se encuentra bien, tiene un fuerte golpe, posiblemente un esguince porque fue una de las personas que arrastró el coche, acabó montado en el capó". "Dentro de lo que podía haber sido, que podía haber sido una tragedia, el caso de mi hijo en concreto no es de los peores", relata Albiol en las Noticias de la Mañana.

"Casualidad, o instinto paternal, le llamé"

Por "casualidad, o instinto paternal", García Albiol llamó a su hijo para comprobar que hubiera llegado y entrado sin problemas al estadio. Fue entonces cuando su hijo "cogió el teléfono y me empezó a explicar lo que estaba ocurriendo". Muy alterado, le dijo "me han atropellado, un coche como en las Ramblas de Barcelona, me ha atropellado, me ha atropellado, pero estaba muy nervioso". "Acababa de cumplir 18 años, es joven, por lo tanto aún un cierto control parental".

El alcalde de Badalona considera que "ahora lo que corresponde es que todas las personas que quedaron heridas sean atendidas, me consta que hay una persona que está en la UCI, por lo que han dicho fuentes. Serán Mossos y será Ayuntamiento de Cornellá quienes tendrán que decidir lo que de verdad ocurrió".

"Los vídeos que estamos viendo corresponden a una segunda fase"

Entre los detalles que nos ha podido explicar sobre los hechos, Albiol cuenta que "sí que hay un elemento que me cuenta mi hijo y es que los vídeos que estamos viendo corresponden a una segunda fase. Hay una fase anterior que es cuando mi hijo es arrastrado en el capó, que no aparece en las imágenes, que dura también unos segundos. Las imágenes que estamos viendo obedecen a un momento posterior donde la conductora parece que se para, es cuando le empiezan a lanzar cosas porque previamente ha arrastrado ya a algunas personas, entre ellas a mi hijo, y es en esta segunda fase que es las imágenes que estamos viendo que tienen ustedes cuando esa mujer que ya tiene los cristales rotos, acelera de manera exagerada, pero hay una primera que ahí ya es cuando arrastra a varias personas, entre ellas a mi hijo".

La conductora ha dado negativo en alcohol y drogas

Según avanzan las horas, se conocen más detalles sobre el suceso. Sallent ha explicado que la conductora que atropelló a varias personas entre la multitud ha dado negativo en alcohol y drogas.

