Hecking: "No tenemos miedo al Madrid y buscaremos nuestra oportunidad"

"NO SERÁ SUFICIENTE CON PARAR A CRISTIANO"

El entrenador del Wolfsburgo, Dieter Hecking, reconoció que no su equipo no le tiene "miedo" al Real Madrid y que buscará hacer su "oportunidad" ante el conjunto blanco. El técnico alemán declaró que no solo se deben centrar en Cristiano. y, por último, comentó que su choque con el Real Madrid en la Champions League será el de mayor atención mediática de la historia del Wolfsburgo.