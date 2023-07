El guiño del Real Madrid mencionando a Mbappé que ha sorprendido a todos

El Real Madrid se enfrentará este sábado en su gira estadounidense al FC Barcelona. El conjunto merengue afronta el último partido de pretemporada tras ganar los dos primeros contra el Milan y Manchester United.

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa previa al encuentro y cuando fue preguntado por Kylian Mbappé, el técnico italiano fue claro en responder: "No me molesta que me pregunten por él, pero no contesto". La página web del Real Madrid reflejó la pregunta que le hicieron a 'Carletto' sobre el astro parisino en conferencia. Algo que resulta raro y más viniendo de la propia web oficial de la entidad, además de saltarse la normativa de no hablar de futbolistas en agenda.

Esto ha provocado miles de reacciones en Twitter y la sorpresa de, sobre todo, los propios aficionados del conjunto blanco, puesto que es algo muy poco habitual y que solo se puede traducir de una manera: realmente hay algo entre Mbappé y el Real Madrid.

Cabe recordar que el Real Madrid fue tendencia hace uns días por no permitir a los socios estampar el nombre de Mbappé en el dorsal de su camiseta si iban a comprarla a la tienda o incluso cuando se intentaba hacer de forma online. Es más, la página emitió un cartel de prohibición.

El final del culebrón Mbappé-Real Madrid puede estar cerca

El culebrón entre el jugador francés y el Real Madrid es ya algo recurrente todos los veranos desde hace años en materia deportiva. Las posturas entre Kylian y el PSG parecen enrevesadas y todo parece indicar que su salida se dará más pronto que tarde.

Y por si fuera poco, estamos apenas dos días del plazo límite que puso el PSG para definir el futuro de Mbappé, que tenía como última fecha el último día de julio. Lo que está claro en todo esto es que el Real Madrid pagará por Mbappé, como muchísimo, 230 millones de euros. Veremos qué pasa.