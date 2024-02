Guardiola se pronuncia sobre el futuro de Haaland

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha asegurado que en el club de la Premier League que no tienen la sensación de que Erling Haaland sea "infeliz", después de unos rumores en la prensa española que apuntaran que el noruego no están contento en Mánchester.

"Cuando no esté contento tomará su decisión"

"No tenemos la sensación de que esté infeliz", afirmó Guardiola. "Quizás la prensa en España tenga más información que nosotros", señaló el preparador de Sampedor.

¿Pueden esos artículos desestabilizar a Haaland? "Nadie puede decir que no se adaptase rápido cuando llegó o que no lo hiciese bien. Mostró su nivel desde el primer día, pero no podemos controlar lo que diga la gente. Lo importante es que está contento, y cuando no lo esté tomará su decisión".

Haaland, que llegó hace año y medio al Manchester City, ganó la temporada pasada el triplete, Premier League, Champions League y FA Cup, además de anotar 52 goles en 53 partidos y ser Bota de Oro en la Premier, rompiendo el récord de goles, y en la Champions.

19 goles este curso

Esta temporada, en la que lleva 19 goles entre todas las competiciones, ha ganado ya el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, aunque sus últimos dos meses ha estado en el dique seco por lesión.

El delantero sufrió una lesión de estrés óseo en el pie y se perdió los últimos diez encuentros con el City. Regresó a escena este miércoles en la victoria por 3-1 contra el Burnley en la que disputó 20 minutos.