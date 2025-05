Gerard Piqué responde a Manolo González: "Perdona, pero hace años que os fuisteis de la ciudad. Barcelona es azulgrana"

El Barcelona de Hansi Flick se coronó campeón de Liga este jueves al ganar al Espanyol en Cornellá (0-2), con los goles de Lamine Yamal y Fermín. Una temporada sobresaliente de un equipo que nadie podía prever, a excepción de Hansi Flick, el pasado verano. El técnico del Espanyol, Manolo González, valoró el partido y elogió la actitud del entrenador alemán por mandar a sus jugadores a vestuarios cuando comenzaban a celebrar el título sobre el césped

"Ha demostrado ser un buen entrenador y tener sentido común. magina que hubiera pasado en el campo del Madrid o a la inversa o ganar la Liga en el estadio del eterno rival. No tiene sentido celebrar la Liga en el campo y provocar a la gente cuando lo puedes celebrar tranquilo", explicó el entrenador perico.

Por otro lado, el técnico del Espanyol valoró la expulsión de Cabrera en el minuto 77 por golpear en el estómago a Lamine Yamal en una jugada.

"Nos estamos cargando el fútbol. No tiene fuerza para lesionar ni hacerle daño. No es una entrada en la cara o una entrada para lesionar. Una tarjeta amarilla es suficiente. ¿Es evitable? Totalmente, pero no es una jugada para expulsar a nadie. Le he dicho a Lamine Yamal que deje de tirarse y de provocar, no hay más que eso. No era ni para caerse ni para desmayarse. Ya sabemos qué al otro lado de la Diagonal, lo del teatro se les da muy bien. Es de hace años, los soplas y caen rápido", apuntó Manolo González.

Esas palabras fueron respondidas por Gerard Piqué, que no dejó pasar la ocasión para responder al técnico del Espanyol.

"¿Al otro lado de la Diagonal? Perdona, pero hace años que os fuisteis de la ciudad. Barcelona es azulgrana", respondió el exdefensa del Barcelona.

