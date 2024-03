Gerard Piqué: "Lo que no se puede hacer es vender humo y decir que aquí vamos a ganar Champions"

Gerard Piqué ha criticado los mensajes que se han lanzado desde la directiva del Barcelona y ha asegurado que lo que hay que hacer es ir de cara y contarle la verdad de la situación del club al socio culé.

"La gente del Barça lo que quiere es saber la verdad e ir de cara. Si es verdad que la realidad es esta, hay que decirla. Lo que no se puede hacer es vender humo y decir que vamos a ganar Champions y luego no tienes dinero para competir", explicó Piqué en una conversación en el canal de Twitch de Ibai Llanos.

"Yo no sé la situación en la que está el club actualmente, tiene pinta que no está muy bien, pero creo que al socio lo que le gusta es irle de cara y decir la verdad. Si tú le dices 'escucha, que no hay un duro y los próximos dos-tres años tiramos de La Masia a full', la gente lo entenderá", ha asegurado el exjugador del Barcelona.

"El mensaje debería ser: vamos a confiar con gente de la Masia, que es muy buena y tiene mucho talento, que se curtan y vamos a intentar competir por el título de Liga. Lo que no se puede es decir 'Voy a fichar a Haaland', que queda de puta madre, ¿pero cómo lo haces? Te digo Haaland como te podría decir Mbappé", incidió Piqué.

El exjugador culé insistió en contar "la realidad de lo que está pasando" en el Barcelona, ​​ya que, según subrayó, el socio siempre ha demostrado estar al lado del club.

"Estoy viendo un documental sobre Núñez y es brutal, ya que el socio demostró que siempre está ahí cuando el club lo necesita", concluyó Piqué.

Las palabras del excentral culé llegan un día después del empate del Barcelona en San Mamés, un empate que provocó un enfado por parte de Xavi con sus jugadores por la última jugada del partido San Mamés.

