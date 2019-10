Gareth Bale: "No sé quién es el primer ministro, yo sigo el golf"

El futbolista Gareth Bale ha viajado a Londres este lunes con permiso del Real Madrid tras confirmarse casi con total seguridad su ausencia en el partido ante el Leganés por motivo de su lesión. El jugador ha concedido una entrevista al medio The Telegraph y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

Bale ha mostrado su total desconocimiento por la actualidad de Reino Unido al ser preguntado sobre el Brexit, asegurando desconocer completamente el tema. "Lo veo en términos económicos y desde el punto de vista financiero, por si el Brexit me afecta de cierta manera por dinero o inversiones, pero no leo el resto de tonterías. Realmente no conozco el 99 por ciento del Brexit", ha asegurado el jugador admitiendo además no saber quién es actualmente el primer ministro británico.

Creía que Boris Johnson era el alcalde

Los periodistas ayudaron al galés explicándole que actualmente el primer ministro es Boris Johnson, a lo que el jugador del Real Madrid respondió: "Bueno, ahí está. No lo sabía. Pensé que era el alcalde. No puedo decir nada, no estoy interesado".

En su defensa, Gareth Bale ha explicado que a él lo único que le interesa es el golf: "Te puedo decir quiñen es el número uno", ha confesado el galés, que sueña con acabar en un campo de golf tras acabar su carrera como futbolista. Además, el jugador habló sobre su ilusión actual por jugar al fútbol garantizando que no es la misma que cuando empezó. "Cuando tienes 18 años es algo con lo que soñaste, pero cuando lo has estado haciendo durante mucho tiempo, desaparece", ha concluido.