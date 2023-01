FIFA desvela los 14 nominados al The Best 2022

La FIFA ha hecho pública la lista de 14 jugadores al premio The Best 2022. A diferencia del Balón de Oro, en el que el Mundial de Qatar computa para el premio de 2023, el premio The Best contempla los méritos realizados desde el 8 de agosto de 2021 al 18 de diciembre de 2022, día en que Argentina se proclamó campeona del mundo ante Francia.

De esta forma, si en el Balón de Oro de 2022 no hubo discusión y Karim Benzema fue el claro ganador, el The Best 2022 se presenta como una pelea entre el delantero del Real Madrid y Leo Messi, elegido mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

Además de Benzema y Messi, el polaco Robert Lewandowski, el croata Luka Modric, el noruego Erling Haaland y los brasileños Neymar y Vinicius Junior, figuran en el elenco seleccionado por la FIFA para optar al 'The Best' como Mejor Futbolista de 2022.

La FIFA ha establecido una votación pública que se cerrará el 3 de febrero para elegir a los tres finalistas, entre los que saldrá el ganador, que será anunciado el próximo 27 de febrero.

Tras el cierre de las votaciones, la FIFA anunciará los tres finalistas de los que saldrá el ganador como Mejor Futbolista del Año. De los 14 seleccionados, 4 militan actualmente en el París Saint Germain, 3 en el Manchester City y en el Real Madrid, y uno al Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund y Bayern Münich.

Lista de 14 jugadores al The Best 2022

Julián Álvarez (Argentina/Club Atlético River Plate/Manchester City)

Jude Bellingham (Inglaterra/BV Borussia 09 Dortmund)

Karim Benzema (Francia/Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Erling Haaland (Noruega/BV Borussia 09 Dortmund/Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern Münich/FC Barcelona)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool FC/FC Bayern Münich)

Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Croacia/Real Madrid)

Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vinícius Junior (Brasil/Real Madrid)

Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, entre las finalistas al The Best

En la categoría femenina al The Best 2022, figuran las jugadoras del Barcelona Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, entre las 14 nominadas.

Alexia Putellas repite como candidata a este galardón que ya obtuvo el año pasado, junto al Balón de Oro que también ha vuelto a conseguir en la edición de 2022.

Primera jugadora que logra dos veces consecutivas el prestigioso premio de la revista France Football, Putellas fue pieza clave en el exitoso año del Barcelona, con el triplete de la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa, además del subcampeonato de la Liga de Campeones, junto a su compañera Aitana Bonmatí, que repite este año candidatura al premio The Best.

La centrocampista del Barcelona fue elegida integrante del equipo de la Eurocopa y de la Liga de Campeones 2021-2022.

Entre las otras nominadas figuran también la jugadora australiana del Chelsea Sam Kerr, que el año pasado fue tercera detrás de Putellas y la española Jenni Hermoso, la estadounidense Alex Morgan, segunda en 2019, y la noruega Ada Hegerber, que fue tercera en la edición de 2018.

La FIFA mantendrá abierto el plazo de votaciones abiertas hasta el 3 de febrero y posteriormente comunicará el nombre de las tres finalistas.

Lista de 14 jugadoras al The Best 2022

Aitana Bonmatí (ESP/Barcelona)

Debinha (BRA/North Carolina Courage)

Jessie Fleming (CAN/Chelsea)

Ada Hegerberg (NOR/Olympique Lyon)

Sam Kerr (AUS/Chelsea)

Beth Mead (ING/Arsenal)

Vivianne Miedema (NED/Arsenal)

Alex Morgan (USA/Orlando Pride/San Diego Wave)

Lena Oberdorf (GER/Wolfsburgo)

Alexandra Popp (GER/Wolfsburgo)

Alexia Putellas (ESP/Barcelona)

Wendie Renard (FRA/Olympique Lyon)

Keira Walsh (ING/Manchester City/ Barcelona)

Leah Williamson (ING/Arsenal)