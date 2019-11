España se vuelve a medir a Malta con el 12-1 en el recuerdo y las recientes acusaciones por 'dopaje' con limones

La selección española se mide a Malta en Cádiz en un partido que nos trae a la cabeza el mítico España-Malta del 21 de diciembre de 1983. Hasta que llegaron nuestros éxitos en Eurocopas y Mundiales, aquel fue nuestro gran hito como Selección.

Aquel partido terminó con el mítico resultado 12-1 a nuestro favor y supuso la clasificación para la Eurocopa de 1984. Es, sin duda, uno de los partidos más importantes de la historia de la Selección Española de fútbol y se disputó en el Benito Villamarín de Sevilla ante 30.000 espectadores enfervorecidos.

La fase de clasificación para la Eurocopa de Francia se componía de siete grupos y el líder de cada uno de ellos entraba en la fase final. Quedaba una jornada, la Roja era segunda y necesitaba ganar en el último choque a Malta por 11 goles o más... esa era la única opción de superar a Países Bajos; si se producía un triunfo por menos de esos goles, los españoles y neerlandeses empataban a puntos, pero se clasificarían sus rivales por la diferencia de goles.

Con Miguel Muñoz como seleccionador y Santillana (4) y Poli Rincón (4) como máximos anotadores, el equipo español logró su objetivo y se clasificó para el torneo.

Parecía imposible, pero España anó 12-1 y se clasificó para la Eurocopa 1984, en la que quedó finalista; cayó ante Francia en el Parque de los Príncipes con aquel fatídico gol a Arconada. Aquel España-Malta de 1983 fue un punto de inflexión para la Roja, que venía de organizar el anterior Mundial de 1982 en el que no había dado su mejor imagen.

Acusaciones de 'dopaje'

Ya el año pasado, el partido volvió a salir a la palestra después de que integrantes de la selección de Malta que encajaron el histórico 12-1 en España acusaran de dopaje a los jugadores de la selección española y también de haber sido drogados en el descanso del partido con unos limones: "La energía que tenían los españoles era algo fuera de lo normal", dice uno de los jugadores malteses.

En un reportaje emitido en el programa de televisión 'Fiebre Maldini', varios miembros de aquella selección maltesa coincidían en acusar a España tanto de ir dopados como de haber drogado a sus rivales. Se trataba del seleccionador Scerri y de los jugadores Bussutil, Fabri y Demanuele.

"Mi hermano es culturista y por eso sé lo que pasa cuando tomas esteroides. La energía que tenían los españoles era algo fuera de lo normal. Noté durante el partido que les salía ácido líquido de la boca. Ese es uno de los efectos de tomar esteroides. Algunos jugadores tenían espuma blanca en la boca", aseguraba uno de los jugadores de Malta, versión corroborada por más compañeros en el reportaje.

Futbolistas y seleccionador también revelaban así lo que supuestamente ocurrió durante el descanso: "Recuerdo que entró al vestuario un hombre pequeño vestido de blanco con una bandeja grande con limones cortados. Me sentía borracho, como su hubiese estado toda la noche de fiesta", explica uno de ellos.

La respuesta de Camacho

Para contrarrestar estas acusaciones, tomó la palabra el capitán de la selección española aquel día, José Antonio Camacho, a quien le "parece una locura lo que dicen y además totalmente injustificado" el mensaje de los jugadores de Malta.

"Están compinchados entre ellos para decir esto. Que entre un señor bajo, vestido de blanco y ofreciendo limones... Coño, pues no los cojáis. ¿Todos tomaron limones? Me parece una locura. Están demostrando que tienen muy poca categoría deportiva. Hemos pasado toda clase de controles y nunca hemos tenido nada. Eso de la espuma en la boca me parece una exageración. Yo ni sé lo que son esteroides. Cuando se llega a cierta a edad se chochea y creo que es lo que están haciendo", dijo el exjugador del Real Madrid.