La emotiva despedida de Godín en su último partido con el Atlético en el Metropolitano: "Siempre seré un aficionado más"

El uruguayo Diego Godín recibió, emocionado, el cariño de su afición, después del encuentro entre el Atlético y el Sevilla (1-1), el último del defensor en el estadio Metropolitano y ante su hinchada, una vez que esta semana anunciase que se marcha del club en el que ha militado nueve temporadas y ha ganado ocho títulos.

Con los ocho trofeos que ha levantado como rojiblanco en el círculo central del Wanda, Godín salió al campo tras el partido en medio de un pasillo que le formaron todos sus compañeros y entre el griterío del público, que no cesaba de entonar su nombre. 'Un gol en la memoria, un faraón para la historia', decía una pancarta en el fondo sur, en referencia al tanto que marcó en el Camp Nou y que significó la décima Liga del Atlético en el curso 2013-14.

"Uruguayo, uruguayo", coreaba todo el estadio, mientras el uruguayo observaba desde el círculo central un vídeo en su honor con las mejores imágenes de su larga etapa como rojiblanco.

La plantilla le entregó una camiseta con su nombre y la firma de todos los jugadores. El brasileño Luiz Pereira, una de las grandes leyendas del club, le obsequió con una placa conmemorativa. El resto de capitanes del equipo, Griezmann, Juanran y Koke, le regalaron el brazalete de mando.

Para entonces, Godín ya no podía reprimir las lágrimas. "Te quiero. Gracias por todo lo que nos has dado. El cariño de esta gente no es fácil tenerlo. Muchas gracias por ser como eres", le dedicó Koke.

Después de que la familia del capitán uruguayo también compareciese sobre el césped del estadio, le tocó hablar al protagonista. "A todos gracias por regalarme este día que nunca voy a olvidar. Agradecerles a este grupo de jugadores y técnicos que hemos sido una familia y eso es lo que ha hecho el éxito de este club. Es una forma de sentir", dijo.

"Agradecerle a mis padres por transmitirme unos valores con educación, con trabajo y con respeto, que es lo más importante en esta vida. Y por último, gracias a la afición del Atlético que me ha hecho sentir, me ha enseñado a amar este club, esta camiseta. Hoy se despide el Godín futbolista, pero está para siempre un aficionado más. Ustedes son el corazón de este equipo, son el alma. Ustedes hacen grande a este equipo y a este club. Mi mejor premio es sentir el cariño de todos ustedes", añadió.

Después, Godín y sus compañeros dieron la vuelta de honor al terreno de juego. El Metropolitano dijo así adiós a una leyenda, el futbolista extranjero con más partidos de la historia del Atlético; el segundo que ha ganado más títulos; el décimo con más encuentros. Fue el homenaje a un gran capitán.

Un tributo que había comenzado el francés Antoine Griezmann, su gran amigo en la plantilla, que llegó a estadio con la camiseta del uruguayo puesta y al que puso punto y final un recinto entero entregado a él. 'Diego Godín, Diego Godín, Diego Godín, Diego Godín'.