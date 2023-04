El emocionante mensaje del Real Madrid tras la retirada de Joaquín

El Real Madrid ha reconocido la trayectoria de Joaquín Sánchez, quien anunció que se retirará del fútbol profesional cuando acabe la presente temporada. El club madrileño ha destacado en sus redes sociales que el jugador es "una leyenda del Betis que representa los mejores valores" del fútbol.

"Ante el anuncio de tu retirada, desde el Real Madrid te deseamos lo mejor a ti y a tu familia en esta nueva etapa de tu vida, Joaquín", empezada el tuit del Real Madrid citando el vídeo del anuncio de la retirada de Joaquín. "Ha sido un honor compartir todos estos años de fútbol con una leyenda del Betis que representa los mejores valores de nuestro deporte", abundaba el mensaje.

El día que Joaquín casi ficha por el Madrid

Joaquín siempre ha reconocido que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid: "Estuve a nada de firmar el contrato, a punto de pasar la revisión médica y todo. Lopera sabía cuál era mi intención, desde el primer día. La oportunidad de jugar en un equipo como el Real Madrid... era bonita", explicó el propio jugador en Onda Cero.

Sin embargo, Manuel Ruiz de Lopera puso muchas dificultades al club blanco: "Exigía una cantidad de dinero importante y, aparte, algo más que ya se me escapaba de las manos. Cada vez que hablábamos con Florentino decía que Don Manuel no se estaba postulando bien a la hora de traspasarme y que exigía muchas cosas que sinceramente se me escapaban", contó a De la Morena.

Joaquín Sánchez relató que el traspaso estaba prácticamente cerrado y él tenía un acuerdo con la entidad merengue. Entre risas, Joaquín reconoció en esa entrevista que una de esas peticiones era que Florentino "le terminara el estadio a Lopera". En aquella época el Benito Villamarín estaba en obras y Florentino Pérez presidía ACS, una de las mayores constructoras españolas.

Una carrera de récord

Joaquín colgará las botas después de 23 años de carrera, 14 de ellas con la camiseta del Betis. Además, vistió las camisetas de Valencia, el Málaga y el Fiorentina. El legendario capitán bético es actualmente el segundo futbolista que más partidos ha disputado en Liga, con 615 y a sólo 7 del meta Andoni Zubizarreta.

En el Betis, el internacional español ha batido varios récords, como el de más encuentros jugados con 521 hasta el momento, por delante de los míticos José Ramón Esnaola, Julio Cardeñosa o Rafael Gordillo.

De ellos, 400 han sido en Primera División, 38 en Segunda, 42 en la Copa del Rey, 32 en la Liga Europa/Copa de la UEFA, 8 en la Liga de Campeones y 1 en la Supercopa de España-, con 66 goles macados.

También es el único jugador en la historia del club que ha levantado dos títulos con la camiseta verdiblanca, los de las Copas del Rey de 2005 y 2022, además del logrado en categoría juvenil en 1999.

En el verano de 2006 firmó por el Valencia, donde jugó cinco campañas, antes de recalar en un Málaga con el que alcanzó los cuartos de final de la Champions con Manuel Pellegrini en el banquillo.

Su única aventura lejos de España fue en Italia, en el Fiorentina, hasta que volvió nueve años después a su casa, al Betis, en septiembre de 2015.