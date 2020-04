El espectacular 'que no caiga' entre Rodrygo y su padre en pleno confinamiento

La calidad se tiene o no se tiene, y en el caso de Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, es innegable que la tiene. El jugador brasileño ha demostrado su calidad y finura con el balón en un espectacular 'que no caiga' junto a su padre, exfutbolista.

Padre e hijo son capaces de pasarse el balón lanzándolo por encima de la piscina varios metros, todo sin dejar que caiga al suelo.