El COI defiende la presencia de Israel y recuerda su convivencia con Palestina en los Juegos de París 2024

El Comité Olímpico Internacional (COI) contestó este martes a las peticiones, como la formulada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que Israel sea expulsado de las competiciones deportivas.

La institución con sede en Lausana recalcó que el país cumple con los principios fundamentales de la organización y destacó la convivencia entre atletas israelíes y palestinos durante los últimos Juegos Olímpicos.

"Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas", indicó en un comunicado a una pregunta de EFE.

El organismo añadió que "equipos de ambas delegaciones participaron en los Juegos Olímpicos de París y sus atletas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica".

Palestina compite desde Atlanta '96

El COI recordó además que fue una de las primeras organizaciones deportivas internacionales en reconocer a Palestina, cuya delegación compite de manera ininterrumpida en los Juegos Olímpicos de Verano desde Atlanta 1996, aunque todavía no ha conseguido medallas.

Rusia y Bielorrusia, sancionadas

En paralelo, la institución mantiene las sanciones a los atletas de Rusia y Bielorrusia. En París 2024 no pudieron competir bajo la bandera de sus países, sino como AIN ("atletas individuales neutrales"), debido a la invasión de Ucrania y, en el caso ruso, también por los escándalos de dopaje.

