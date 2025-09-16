Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Comité Olímpico Internacional

El COI defiende la presencia de Israel y recuerda su convivencia con Palestina en los Juegos de París 2024

La organización rechaza las peticiones de exclusión y subraya que ambos comités nacionales cumplen con la Carta Olímpica.

Aros ol&iacute;mpicos

Aros olímpicosGetty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El Comité Olímpico Internacional (COI) contestó este martes a las peticiones, como la formulada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que Israel sea expulsado de las competiciones deportivas.

La institución con sede en Lausana recalcó que el país cumple con los principios fundamentales de la organización y destacó la convivencia entre atletas israelíes y palestinos durante los últimos Juegos Olímpicos.

"Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos"

COI

"Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas", indicó en un comunicado a una pregunta de EFE.

El organismo añadió que "equipos de ambas delegaciones participaron en los Juegos Olímpicos de París y sus atletas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica".

Palestina compite desde Atlanta '96

El COI recordó además que fue una de las primeras organizaciones deportivas internacionales en reconocer a Palestina, cuya delegación compite de manera ininterrumpida en los Juegos Olímpicos de Verano desde Atlanta 1996, aunque todavía no ha conseguido medallas.

Rusia y Bielorrusia, sancionadas

En paralelo, la institución mantiene las sanciones a los atletas de Rusia y Bielorrusia. En París 2024 no pudieron competir bajo la bandera de sus países, sino como AIN ("atletas individuales neutrales"), debido a la invasión de Ucrania y, en el caso ruso, también por los escándalos de dopaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Javier Guillén, director de La Vuelta: "Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, eso causa un daño"

Javier Guillén, en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Matilda Ferrari, con su entrenadora Katerina Knoblochova

Muere Matilda Ferrari, patinadora de 15 años, atropellada por un camión mientras esperaba el autobús escolar

Aros olímpicos

El COI defiende la presencia de Israel y recuerda su convivencia con Palestina en los Juegos de París 2024

Carlos Manera hace historia en la Ocean Race

El español Carlos Manera hace historia en la Ocean Race: "El Mediterráneo es una olla exprés"

Patxi López, en rueda de prensa
Mundial 2026

Patxi López, sobre la presencia de España en el Mundial 2026 si va Israel: "Ya valoraremos"

Los jugadores del Barcelona celebra un gol contra el Valencia en el Estadio Johan Cruyff
Fútbol

El Barcelona - Getafe se jugará en el Estadio Johan Cruyff

Paula Badosa, en su partido ante Katie Boulte en Wimbledon 2025
Tenis

Paula Badosa: "Tengo la tendencia a ser autodestructiva y a ver siempre lo negativo"

La tenista española admite los problemas que ha sufrido a nivel mental para estar al mejor nivel a lo largo de su carrera.

Aitana Bonmatí y Rodri Hernández posan con el Balón de Oro 2024
Balón Oro 2025

Balón Oro 2025: día, hora, palmarés y todos los nominados

Consulta todos los detalles de la 69ª edición del Balón de Oro: día, hora, lugar y nominados.

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid

Ilia Topuria da su opinión sobre los bombardeos de Israel en Gaza: "Si tuviera la oportunidad de..."

Joao Fonseca celebra un punto en la Copa Davis

Joao Fonseca reta a Alcaraz en la Laver Cup: "Si Agassi me escoge..."

El Matteo Franzoso en Cortina d'Ampezzo en 2023

Muere el esquiador italiano Matteo Franzoso al estrellarse contra una valla en Chile

Publicidad