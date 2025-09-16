Muere Matilda Ferrari, patinadora de 15 años, atropellada por un camión mientras esperaba el autobús escolar

Matilda Ferrari, una prometedora patinadora artística que cumplió 15 años el 30 de julio, ha muerto tras ser atropellada por un camión hormigonera a las afueras de su casa en Giustino, un pueblo de 750 habitantes en el Valle de Rendena, Trentino (Italia).

Según informan medios locales desde el país transalpino, la adolescente cruzaba la carretera que conecta Giustino con la parada de autobús que la llevaría a la escuela en Tione. A esa altura, cerca de un cruce, llegó el vehículo pesado y aparentemente no pudo frenar a tiempo para esquivar a la joven de 15 años, quien posiblemente cruzaba por el paso de peatones con prisa porque el autobús se acercaba.

Los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte. Los dos médicos locales y el equipo médico que llegó en helicóptero no pudieron hacer nada por Matilda, para desesperación de sus padres, quienes acudieron rápidamente al lugar del accidente. La joven era la penúltima de cinco hermanos y su familia era muy conocida en la localidad, ya que regenta una histórica pastelería.

En cuanto al conductor del camión, que también reside en la zona, también tuvo que ser atendido por los médicos porque se sintió mal tras darse cuenta de que la niña había fallecido.

Los Juegos Olímpicos, su sueño truncado

La trágica muerte ha afectado a toda la comunidad, incluyendo el instituto donde estudiaba Matilda Ferrari y el club deportivo Sporting Ghiaccio Pinzolo Artístico y Rítmico, donde la joven era toda una estrella.

"Giustino ha perdido a una estrella", declaró el alcalde Manuel Cosi, quien expresó su más sentido pésame a la familia de la joven. "Estamos todos consternados", declaró Massimo Caola, presidente de la asociación Sporting Ghiaccio Pinzolo.

"Matilda era una joven de 15 años que albergaba el sueño de participar algún día en los Juegos Olímpicos. Un sueño que se tradujo en el compromiso inquebrantable que puso sobre el hielo, demostrando gran coraje, determinación y ganas de triunfar, incluso cuando, recientemente, estuvo de baja por un dolor de rodilla. A pesar de ello, logró subir al podio en su categoría. Una patinadora talentosa que siempre contó con el apoyo de su familia", señaló.

"Matilda, el hielo siempre apreciará tus sueños... Que su recuerdo sea una bendición", ha lamentado en Facebook por su parte su entrenadora Katerina Knoblochova.

