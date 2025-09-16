El español Carlos Manera hace historia en la Ocean Race: "El Mediterráneo es una olla exprés"

Carlos Manera puede presumir se ser el primer navegante español que gana la mítica regata 'Ocean Race'. Lo hizo como tripulante del Biotherm, un monocasco de licencia francesa. La 'Ocean Race' tuvo este año recorrido por Europa. Partió de la ciudad alemana de Kiel y concluyó en Montenegro, en la bahía de Boka. Más de 7.000 kilómetros de navegación.

Vientos de 111 kilómetros por hora

El navegante gerundense es un gran conocedor de las características y la meteorología del Mar Mediterráneo, sabía de sus dificultades. En conversación con Antena 3 Deportes era descriptivo: "Es como una olla exprés". En esta época del año hay vientos de 111 kilómetros por hora y abundantes tormentas eléctricas.

Cada embarcación debe ir con cuatro tripulantes, de dos nacionalidades, y una mujer. Se compite poretapas. Carlos prefiere la navegación en solitario, pero considera que esta forma de hacerlo es más cómoda: "Aquí te comes el marrón con cuatro tripulantes", afirma con humor.

Estratega del barco francés, estuvo en dos etapas. Ganando la más larga, la que tenía 2.735 kilómetros. Dificultades muchas, dice Carlos. Por ejemplo: "Dormir, tenía mucha dificultad en dormir. Cada treinta o cuarenta minutos estamos haciendo una maniobra los cuatro".

Temperaturas de hasta 40º

Otra, la temperatura que alcanzaba el monocasco: "Mucho calor. Cuando no se podía abrir la escotilla delantera, porque entraba agua, encima con un barco de carbono, alcanzamos los 40 grados".

Carlos Manera tiene una queja: la falta de ayudas para tener embarcaciones españolas en regatas transoceánicas. "Me rompe el corazón, los tripulantes españoles estamos en lo más alto pero nos faltan recursos", asegura.

