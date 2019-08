Todo rojiblanco y amante del fútbol mundial sabe quién es Diego Forlán. El de Uruguay, después de más de un año sin jugar y haber rechazado de varias ofertas de continuidad por distintos clubes, ha dejado el fútbol profesional. "He decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol", ha declarado en una entrevista para el medio uruguayo Telemundo.

El Independiente de Argentina, el Peñarol de Uruguay, el Inter de Brasil, el Atlético de Madrid y el Villareal en España, el Manchester United en Inglaterra o el Inter de Milán en Italia, han sido testigos del talento de este futbolista, ganador del Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Además, dentro de su palmarés individual, Diego Forlán ha conseguido, entre otros, el Trofeo Pichichi de la Liga Española en la temporada 2008/09 y la Bota de Oro de la UEFA. Mientras que a nivel de clubes, su palmarés incluye la Premier League, la FA CUP, la Intertoto, la UEFA Europa League o la Supercopa, entre otros campeonatos.

Asimismo, Uruguay todavía podrá volver a ver a Forlán vestido de corto, pues tiene pensado organizar un partido de despedida en su país natal. En la despedida tratará de destacar su trayectoria defendiendo a la Celeste, con la que encabezó a aquel equipo que se quedó con el cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y que ganó un año más tarde la Copa América 2011 jugada en Argentina.

"La verdad que el cariño después del 2010, marcó un antes y un después. El cariño de la gente hasta el día de hoy me lo sigue mostrando. Por delante de todo, Uruguay es lo más grande que hay", expresó el goleador.

Sobre su trayectoria, Forlán destacó que superó lo que soñaba de niño y todavía hoy le cuesta asimilar todo lo que consiguió. "Lo vivo con mi sobrino, que me dice 'Diego vos tenés las mismas copas que tiene Messi y Cristiano Ronaldo' y yo obviamente sé que las tengo, pero no agarraba la noción de lo que me estaba diciendo", contó Forlán.

"Hubiera sido lindo para poder cerrar la carrera en Peñarol pero las cosas no se dieron y lamentablemente no llegaron a buen puerto las negociaciones. Me hubiera encantado", añadió.

Compañeros y clubes han querido agradecer al jugador su trayectoria y dedicación al mundo del fútbol: