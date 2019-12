Didier Deschamps, sobre Zidane: "En un momento u otro, será el próximo seleccionador de Francia"

Didier Deschamps, ha hablado sobre su futuro en relación a su puesto como técnico de la selección francesa. El entrenador ha renovado recientemente su contrato por dos años más a pesar de que el anterior le mantenía en el conjunto nacional hasta 2020. "Cuando eres entrenador, el límite de edad no existe", ha asegurado rechazando así las informaciones sobre su posible retirada.

A pesar de que el técnico tiene en mente continuar más tiempo como seleccionador francés, Deschamps ha hablado sobre quién podría ser su futuro relevo. "El próximo entrenador podría ser Zizou (Zidane). En un momento u otro, será él", ha añadido.

Sobre Benzema

Además, el seleccionador nacional ha hablado sobre Benzema y el conjunto nacional, asegurando no tener nada que ver con la decisión del Tribunal sobre el 'Caso Valbuena'. "No tengo nada que decir sobre él. Para mí, esto ya no es un tema. Esta no es mi noticia, no estoy en este negocio. Cuando tomo una decisión solo tengo como objetivo el interés colectivo del equipo de Francia", ha concluido.