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Dani Carvajal, a un paso del Getafe: pasa el reconocimiento médico y solo falta el acuerdo con LaLiga

Ángel Torres confirma que el exjugador del Real Madrid ha superado las pruebas médicas y condiciona su fichaje a poder encajarlo en el límite salarial: "Si lo arreglo con LaLiga, seguramente".

Dani Carvajal atiende a los medios antes del entrenamiento

Dani Carvajal atiende a los medios antes del entrenamiento Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Dani Carvajal está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Getafe. El lateral español, actualmente sin equipo después de finalizar su contrato con el Real Madrid, ya ha superado el reconocimiento médico previo a su posible incorporación al conjunto azulón.

Así lo ha confirmado este martes el presidente del Getafe, Ángel Torres, que ha explicado que el principal obstáculo pendiente es poder encajar la operación dentro de los límites económicos establecidos por LaLiga.

"Estamos en ello. El mister me estaba pidiendo un banda, no encontrábamos. A ver si un carrilero le vale. Falta que Laliga y yo lleguemos a un acuerdo. Ha pasado reconocimiento médico y todo", afirmó Torres en declaraciones a Dazn.

El límite salarial, último obstáculo

José Bordalás había solicitado al club un refuerzo para las bandas y la oportunidad de incorporar a Carvajal ha cambiado los planes del Getafe. Aunque su perfil es diferente al de un extremo puro, su capacidad para actuar como lateral y carrilero convence como alternativa para reforzar la plantilla.

El reconocimiento médico ya está superado satisfactoriamente y ahora todas las miradas están puestas en las conversaciones con LaLiga: "Va a venir ahora. Si lo arreglo con LaLiga, seguramente. El reconocimiento bien", añadió Ángel Torres.

El presidente azulón mostró así su confianza en cerrar la incorporación, aunque evitó darla definitivamente por hecha hasta resolver el encaje salarial.

Sin equipo desde su salida del Madrid

El defensa de 34 años se encuentra libre desde el pasado 30 de junio, cuando terminó su contrato con el Real Madrid. Su posible llegada al Getafe permitiría al lateral continuar su carrera en LaLiga EA Sports y, además, permanecer en la Comunidad de Madrid después de toda una trayectoria vinculada al conjunto blanco.

El Getafe tendría además la posibilidad de incorporar a un futbolista con una enorme experiencia tanto en competiciones nacionales como europeas.

La operación se encuentra ahora pendiente de un último paso. Carvajal ya ha pasado el reconocimiento médico y Ángel Torres tiene claro qué falta para convertirlo definitivamente en nuevo futbolista azulón: alcanzar un acuerdo con LaLiga.

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