Dani Alves: "Estamos vacunados contra el papel que nos ponen de favoritos"

Dani Alves cree que toda la plantilla está "vacunada" ante el papel de favorito que le han asignado al Barcelona para la final de la Supercopa de Europa. "Una final hay que competirla, no darla por vencida ni por perdida. Estoy leyendo que nos ponen como favoritos, pero ya he vivido esto antes y estamos vacunados contra eso", afirmó, a lo que añadió que "es un pena" que Neymar no pueda estar en Tiflis.

