Cristiano Ronaldo no podría, en principio, disputar el encuentro contra el Barcelona la próxima semana en la segunda jornada de la Champions League. El luso, que dio positivo por coronavirus hace apenas una semana, debía dar negativo en el análisis una semana antes del partido según marcan los protocolos de la UEFA, y no ha superado la prueba, según ha informado el diario luso Correio da Manha.

Sin embargo, al parecer ni la Juventus de Turín ni Cristiano Ronaldo se darían por vencidos. El informe habría revelado que la carga viral es muy baja y que el virus ya está en un estado que no es contagioso. A esto se van a agarrar para que el portugués pueda jugar, pidiendo a la UEFA que le dejen hacerse una nueva prueba 48 horas antes del partido y, de dar negativo, poder disputar el partido.

Su esperado reencuentro con Leo

En este momento la pelota estaría sobre el tejado de la UEFA, organismo que tendría que dar el 'ok' a esta propuesta o, de no ser así, denegarla. lo que impediría a Cristiano jugar a todos los efectos. Si finalmente el luso no juega, no veríamos su ansiado duelo con Leo Messi, algo que no se ha producido desde que el portugués dejara el Real Madrid.