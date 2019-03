Courtois estará cuatro meses de baja por una lesión de rodilla

HA SIDO OPERADO DE LA RODILLA DERECHA

El portero belga ha sufrido una grave lesión en la rodilla derecha durante el entrenamiento y podría no volver a jugar hasta enero. El club todavía no ha emitido un comunicado oficial, pero Mourinho ha explicado en rueda de prensa que el guardamenta "será baja bastante tiempo" y "necesitará cirujía". Todo parece indicar que el portero no volverá a jugar hasta el año que viene, perdiéndose la fase de grupos de la Champions League.