Ya se conoce el importe de la multa a Rafa Mir: expediente cerrado

El Valencia ha cerrado el expediente abierto a Rafa Mir por su comportamiento de indisciplina la madrugada del 1 de septiembre, según adelantó el medio 'Tribuna Deportiva'. El jugador, investigado por una denuncia de agresión sexual, ha asumido la sanción económica y el club ché da por zanjado el asunto.

Rafa Mir pagará entre un 7% y un 25% de su salario mensual, puesto que el club blanquinegro calificó sus actos como "muy graves". Puesto que el salario de Rafa Mir oscila en torno a los dos millones de euros brutos, desde 'El Desmarque' apuntan que el multazo podría alcanzar algo más de los 30.000 euros de sanción.

Dos partidos de sanción deportiva

El Valencia, como apuntó Tribuna Deportiva, da así por cerrado el expediente disciplinario porque Rafa Mir no ha presentado alegaciones. El delantero murciano quiere dar por acabado este asunto con el club cuanto antes y por eso asumió los dos encuentros de sanción del técnico Rubén Baraja y también la multa económica.

"Me parece que un acto de indisciplina tiene que tener unas consecuencias"

Mir, que a lo largo de esta semana volverá a entrenarse con el grupo, cumplirá de este modo ante el Girona el segundo partido de sanción que le impuso su entrenador. Rafa Mir quiere incorporarse cuanto antes a la disciplina del grupo y prepararse así para el duelo contra Osasuna del próximo martes en Mestalla.

Baraja contó en sala de prensa que Rafa Mir pidió perdón al equipo y que merece otra oportunidad: "Él en el primer momento se disculpa con la plantilla y dice que su forma de actuar no ha sido la adecuada y acepta el castigo impuesto. Como entrenador, me parece que un acto de indisciplina tiene que tener unas consecuencias, no solamente por él sino por la salud del grupo. Una persona se puede equivocar y tener un día que no haga las cosas bien y lógicamente tenemos que darle una segundad oportunidad".

'Convenio Colectivo para la actividad del fútbol profesional'

El Valencia ha sancionado a Mir a tenor de lo que indica el Anexo 5 del 'Convenio Colectivo para la actividad del fútbol profesional', que fue en su día suscrito entre LaLiga y la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). La cuantía total se califica desde el club, según apunta el diario 'As', como la "más alta" que se recuerda en las últimas décadas. No obstante, no se hará pública por protección de datos, pues que se calcula sobre un porcentaje del salario del delantero.

Entretanto, sigue abierta la investigación judicial por un presunto delito sexual cometido la noche de autos. La joven de 21 años contó que el delantero ché la forzó dos veces, la primera en la piscina y poco después en el cuarto de baño tras cerrar la puerta con el pestillo. Por otro lado, también aseguró que Rafa Mir telefoneó a su amiga para pedirle que le dijera a ella que no le denunciara.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com