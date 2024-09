Baraja, sobre Rafa Mir: "Una persona se puede equivocar y tener un día que no haga las cosas bien"

Rubén Baraja, entrenador del Valencia, ha explicado en rueda de prensa la sanción que el club ché ha impuesto a Rafa Mir, investigado por una denuncia de agresión sexual: "Cuando sucede el episodio de Rafa el club tiene que valorar qué decisión tomar, es una decisión en la que no puedo participar porque mi cometido es el ámbito deportivo. Una vez que el club le readmite, entro en acción yo para valorar las consencuencias".

"A partir de ahí se toma la decisión de que esté fuera del equipo dos partidos; esta semana está entrenando a parte y la semana que viene se irá reincorporando con el grupo. Una vez que pasen esos dos partidos de sanción deportiva, formará del grupo como una más y ahí yo decidiré si juega o no. Es muy difícil tomar una decisión salómica que le pueda gustar a todo el mundo, pero hemos intentado hacer las cosas con sentido común", explica el técnico.

"Como entrenador, me parece que un acto de indisciplina tiene que tener unas consecuencias"

Cuenta Baraja que Rafa Mir pidió perdón al equipo y que merece otra oportunidad: "Él en el primer momento se disculpa con la plantilla y dice que su forma de actuar no ha sido la adecuada y acepta el castigo impuesto. Como entrenador, me parece que un acto de indisciplina tiene que tener unas consecuencias, no solamente por él sino por la salud del grupo. Una persona se puede equivocar y tener un día que no haga las cosas bien y lógicamente tenemos que darle una segundad oportunidad".

El preparador de Valladolid también ha valorado las duras palabras de Pepelu sobre su compañero: "Pepelu es una voz autorizada dentro del vestuario, es uno de nuestros capitanes. Suscribo 100% su opinión porque es el sentir del vestuario, hay determinadas cosas que no se pueden hacer. Ya no solamente por la situación deportiva, porque el equipo no ha arrancado bien, sino porque tenemos que tener unos mínimos profesionales y no podemos permitir este tipo de cosas".

Decepcionado

"El vestuario también sabe que Rafa Mir es un jugador que podemos necesitar durante la temporada y también entiende su perdón, dándole la posibilidad de ser uno más. Es evidente que hay una gran decepción por mi parte, porque tengo que asumir que yo valoré que Rafa nos podía dar soluciones en ataque. Así se lo he transmitido: para mí ha sido una gran decepción, pero espero que le haya servido para aprender y valorar el club en el que está y lo importante que es aquí hacer las cosas bien por lo menos mientras yo esté", reflexiona el Pipo.

Baraja también se ha referido a la presunción de inocencia de su futbolista: "Es verdad que yo creo en las personas y hay que darle la posibilidad de que volvamos a confiar en él".

