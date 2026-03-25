Condenado a prisión por insultos racistas en redes a la futbolista Jess Carter

Un hombre de 60 años ha sido condenado este miércoles por enviar mensajes racistas a la internacional inglesa Jess Carter a través de redes sociales durante la Eurocopa femenina de 2025, torneo en el que Inglaterra se proclamó campeona.

El tribunal de Blackburn, en el norte de Inglaterra, le impuso una pena de seis semanas de prisión, aunque ha quedado suspendida durante 12 meses si no reincide. Además, deberá cumplir 10 días de trabajos comunitarios, tiene prohibido asistir a partidos de fútbol durante cuatro años y deberá abonar una multa de 300 euros.

Los hechos tuvieron lugar entre el 19 y el 23 de junio de 2025, cuando el acusado envió mensajes de carácter racista a la cuenta de TikTok de Carter. Posteriormente, reconoció los cargos durante una vista previa al juicio.

Durante el proceso se expuso que la defensa inglesa, actualmente jugadora del Gotham en la liga estadounidense, fue objeto de insultos racistas tras los partidos ante Francia y Suecia en el campeonato. A raíz de estos mensajes, Carter decidió apartarse de las redes sociales y delegar la gestión de sus cuentas en un familiar.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) condenó los hechos y reiteró que el racismo no tiene cabida ni en el deporte ni en la sociedad, subrayando la necesidad de seguir combatiendo este tipo de comportamientos dentro y fuera de los estadios.

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