Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Eurocopa femenina

Condenado a prisión por insultos racistas en redes a la futbolista Jess Carter

Al hombre de 60 años le han impuesto una pena de seis semanas de prisión que ha quedado suspendida durante 12 meses si no reincide.

La defensa inglesa Jess Carter

La defensa inglesa Jess CarterGetty

Publicidad

Un hombre de 60 años ha sido condenado este miércoles por enviar mensajes racistas a la internacional inglesa Jess Carter a través de redes sociales durante la Eurocopa femenina de 2025, torneo en el que Inglaterra se proclamó campeona.

El tribunal de Blackburn, en el norte de Inglaterra, le impuso una pena de seis semanas de prisión, aunque ha quedado suspendida durante 12 meses si no reincide. Además, deberá cumplir 10 días de trabajos comunitarios, tiene prohibido asistir a partidos de fútbol durante cuatro años y deberá abonar una multa de 300 euros.

Los hechos tuvieron lugar entre el 19 y el 23 de junio de 2025, cuando el acusado envió mensajes de carácter racista a la cuenta de TikTok de Carter. Posteriormente, reconoció los cargos durante una vista previa al juicio.

Durante el proceso se expuso que la defensa inglesa, actualmente jugadora del Gotham en la liga estadounidense, fue objeto de insultos racistas tras los partidos ante Francia y Suecia en el campeonato. A raíz de estos mensajes, Carter decidió apartarse de las redes sociales y delegar la gestión de sus cuentas en un familiar.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) condenó los hechos y reiteró que el racismo no tiene cabida ni en el deporte ni en la sociedad, subrayando la necesidad de seguir combatiendo este tipo de comportamientos dentro y fuera de los estadios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jannik Sinner se mantiene implacable y derrota a Michelsen rumbo a los cuartos de Miami

Jannik Sinner celebra un punto ante Alex Michelsen

Publicidad

Deportes

Primera vía de nivel 9c que se completa en España

Así es 'Café Colombia', la primera vía de nivel 9c que se completa en España

La defensa inglesa Jess Carter

Condenado a prisión por insultos racistas en redes a la futbolista Jess Carter

Joan García, en el entrenamiento del lunes en Las Rozas

Joan García: "Para nada es un mano a mano con Unai Simón"

Detalle de 'La Monumental', la icónica curva de Madring
Fórmula 1

Madring finaliza el asfaltado de 'La Monumental': "¡Seguimos avanzando!"

Fernando Alonso y Melissa Jimenez en el GP de Mónaco 2025
Fórmula 1

Fernando Alonso retrasa su viaje a Japón tras ser padre por primera vez

Nadal, investido doctor honoris causa
Tenis

Nadal sale en defensa de Alcaraz: "¿Qué pasa, que va a ganar todos los partidos del año?"

El extenista balear y ganador de 22 grand slam opina que "no se le puede exigir más" a Carlos Alcaraz y considera que "no tiene ningún sentido" preocuparse por dos derrotas.

Kylian Mbappé, en una imagen de archivo
Fútbol

Desde Francia aseguran que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada a Mbappé

Daniel Riolo, periodista de RMC Sports, asegura que los servicios médicos del club blanco se equivocaron y realizaron exámenes de la rodilla derecha de Mbappé, cuando su dolencia estaba en la izquierda.

Jannik Sinner celebra un punto ante Alex Michelsen

Jannik Sinner se mantiene implacable y derrota a Michelsen rumbo a los cuartos de Miami

El Atlético saca su propio 'Tiempo de Revisión' del derbi madrileño

El Atlético saca su propio 'Tiempo de Revisión' del derbi madrileño: "Patada voladora, el clásico piscinazo..."

Stroll con su Aston Martin en la clasificación del GP de China

Stroll estalla contra el Aston Martin: "Esta es la peor mierda que he conducido en mi vida"

Publicidad